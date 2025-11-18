Kenya: Plusieurs sites et services gouvernementaux piratés avec des messages extrémistes affichés

Au Kenya, des sites officiels ont été indisponibles durant plusieurs heures le 17 novembre 2025, telles que celui de la présidence, affichant des messages comme « Pouvoir aux Blancs dans le monde ». « Les autorités ont remédié au plus vite à l'incident », a affirmé le secrétaire d'État à l'Intérieur. Ce n'est pas la première cyberattaque dont des plateformes kényanes sont la cible. Explications.

Au Kenya, plusieurs sites et services en ligne gouvernementaux ont été victimes d'une cyberattaque le 17 novembre 2025. La présidence, les ministères de l'Éducation, de la Santé, de l'Intérieur ou encore la direction des investigations criminelles, ont été touchés. Pendant plusieurs heures, leurs services étaient bloqués et leur page d'accueil remplacée.

« Accès refusé par PCP. Nous nous lèverons de nouveau. Pouvoir aux Blancs dans le monde. » Pendant quelques heures, ces messages se sont affichés sur plusieurs plateformes gouvernementales kényanes.

« Les autorités ont remédié au plus vite à l'incident », a affirmé dans l'après-midi, Raymond Omollo, secrétaire d'État à l'Intérieur. Le ministère soupçonne un groupe nommé PCP@Kenya d'être l'auteur de ce piratage.

Des précédentes cyberattaques coûteuses pour le Kenya

Ce n'est pas la première cyber-attaque d'ampleur que connait le Kenya. En 2016, le piratage du Trésor kényan lui a fait perdre quatre milliards de shillings, près de 27 millions d'euros. En juillet 2023, le groupe Anonymous Sudan a attaqué des ministères et surtout la plateforme e-citizen qui centralise toute l'administration kényane.

Les failles en cybersécurité, pour le secteur public comme privé, ont été plusieurs fois dénoncées notamment par l'Autorité de communication. Selon cette dernière, rien qu'entre juillet et septembre, 842 tentatives de cyberattaques ont eu lieu. Les secteurs les plus touchés sont ceux de la finance, de la santé et de l'éducation. D'après un rapport de la Banque centrale kényane, les hackers ont volé plus d'1,5 milliard de shillings kényans, environ 10 millions d'euros, aux banques du pays, en 2024.