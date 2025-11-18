Afrique de l'Ouest: Dakar hôte du premier Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST)

Ce mardi 18 novembre, Bakary Sarr a fait une grosse annonce. Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique a révélé que Dakar allait abriter la 1ᣴe édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST). Ce sera du 30 novembre au 6 décembre 2025.

D'après Bakary Sarr, qui s'exprimait à Douta Seck lors d'une réunion d'échange et de partage autour de l'organisation de cet ECOFEST, l'événement est organisé par la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest) et l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Il ajoute par ailleurs que, pour le Sénégal, « c'est un privilège, mais également une responsabilité historique », dit-il, relayé par l'APS.

Le thème du festival sera : « La mutation et la crise sociopolitique en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ? ». Le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique a salué « une vitrine exceptionnelle de notre créativité, de notre hospitalité et une opportunité pour renforcer notre diplomatie culturelle. Il est aussi un test, un signal pour le Sénégal et un engagement pour l'avenir ».