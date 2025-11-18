L'Institut Pasteur de Dakar (Ipd) a organisé, lundi 17 novembre 2025, une table ronde sur le thème : « Retour sur l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift ». C'est dans le cadre de l'atelier régional intitulé « One health secure » --Maghreb et Sahel, qui se tient à Dakar du 17 au 21 novembre. À cette occasion, l'administrateur général de l'Ipd, le Dr Ibrahima Socé Fall, a souligné l'importance de la préparation dans la riposte et la prévention contre la fièvre vallée du Rift. Selon lui, « il faut une surveillance collaborative entre la santé animale et humaine pour se prémunir des épidémies comme la fièvre de la vallée du Rift ».

Il a aussi exhorté à une mobilisation des fonds. Ceux-ci devraient, selon lui, permettre de faire face aux dépenses imprévues liées à la stratégie de lutte contre cette pathologie. « Nous avons beaucoup de cas graves. L'approche « One Health » nous permet d'anticiper sur les maladies au lieu de jouer toujours les sapeurs-pompiers », a fait savoir le médecin-colonel. M. Fall a également invité à une sensibilisation des populations, afin qu'elles puissent mieux comprendre le danger lié à la fièvre de la vallée du Rift.

De son côté, Dr Adjaratou Diakhou Ndiaye, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de la Sécurité sanitaire « One Health », a souligné que l'État du Sénégal a mis en place un dispositif de surveillance épidémiologique. « C'est un impératif stratégique pour faire face aux menaces sanitaires et environnementales qui pèsent sur nos sociétés, mais aussi une opportunité unique de bâtir un développement inclusif et durable », a-t-elle affirmé. Pour sa part, Dr Ibrahima Sow, directeur de la Santé publique à l'Ipd, a regretté l'absence de collaboration entre le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie dans la lutte contre les épidémies.

Dr Boly Diop, chef de la Division surveillance et riposte vaccinale au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a, lui, abordé la démarche multisectorielle coordonnée avec la stratégie de tirs groupés pour rompre la chaîne de transmission.