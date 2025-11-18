Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Un potentiel touristique sous-exploité avec des sites peu aménagés

La ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental, dispose de plusieurs sites à fort potentiel touristique. Mais selon Francis Muya, chef de bureau à l'agence provinciale de l'Office national du tourisme, ces espaces restent pour l'instant peu ou pas aménagés.

Parmi ces sites figurent notamment plusieurs hôtels construits par des opérateurs économiques privés. Ces initiatives visent à valoriser l'image de la ville et à offrir aux visiteurs des conditions d'accueil plus adaptées aux standards modernes.

Cependant, l'agence provinciale de l'Office national du tourisme affirme encadrer le secteur de l'hôtellerie, travaillant à structurer cette activité afin d'en faire un véritable levier de développement touristique pour le Kasaï-Oriental.