Congo-Kinshasa: Lancement du Projet PERSE pour améliorer l'accès à l'éducation et lutter contre les VBG à Mbuji-Mayi

Le Projet d'Équité et de renforcement des systèmes éducatifs (PERSE) a été lancé lundi 17 novembre à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental.

Doté d'un budget de plus de 130 000 USD, ce programme vise à améliorer l'accès à une éducation de qualité tout en luttant contre les violences basées sur le genre (VBG), les abus et le harcèlement sexuel en milieu scolaire.

Le projet sera exécuté pendant neuf mois par un consortium de six organisations locales. Dans cette phase de prolongement, il se concentrera sur deux provinces éducationnelles : Kasaï-Oriental 1 et 2. Selon Merveille Ngalula, cheffe de file du consortium, le PERSE met l'accent sur la prévention et la réponse face aux violences.

Des activités de formation et de sensibilisation seront organisées afin d'éradiquer les violences, abus et harcèlement sexuel dans les écoles.

Le ministre provincial de l'Éducation et de la nouvelle citoyenneté, Nico Muamba, a assuré l'accompagnement du projet, notamment par une lutte renforcée contre l'impunité.

Un numéro vert (178-Allô École) a été mis à la disposition de la population pour faciliter la gestion et le suivi des plaintes liées aux VBG.