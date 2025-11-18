Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi aux Léopards - « Je pense qu'on va faire mieux qu'en 1974 »

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé lundi 17 novembre avec les Léopards dans les installations du Stade des Martyrs, au lendemain de leur victoire contre le Nigéria. Convaincu du potentiel de l'équipe nationale, il a affirmé que la RDC fera mieux qu'en 1974, année où les Léopards avaient été éliminés dès le premier tour de la Coupe du monde.

« Nous voulons vous mettre dans les meilleures conditions. On veillera à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Vous pouvez compter sur moi et sur mon accompagnement. Je pense que cette compétition sera meilleure que celle de 1974, parce que nous avons aujourd'hui des joueurs totalement décomplexés », a déclaré Félix Tshisekedi.

Hommage aux joueurs

Revenant sur les deux rencontres contre le Cameroun et le Nigéria, le Chef de l'État a exalté le travail accompli par les joueurs : « Vous avez été splendides. Vous êtes des professionnels, vous savez comment préparer ce genre de choses. Mon rôle sera de veiller à ce que vous n'ayez aucun souci, afin que vous restiez concentrés sur votre mission ».

Le Président a rappelé que la victoire des Léopards n'est pas seulement sportive, mais aussi symbolique de l'unité, du courage et de la détermination du peuple congolais.

Dans une atmosphère festive, Félix Tshisekedi a félicité les joueurs pour leur engagement et a réaffirmé le soutien indéfectible de l'État à l'équipe nationale.