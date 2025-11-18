Sénégal: Transport aérien - Air Sénégal fait une commande de 9 Boeing 737 Max

Boeing et Air Sénégal ont annoncé le 17 novembre 2025 que la compagnie ouest-africaine s'était engagée à commander neuf avions 737 Max.

Selon un communiqué de presse, une fois finalisée, cette commande sera le plus grand achat de flotte de l'histoire de la compagnie et constituera la première commande d'avions Boeing depuis 2004 pour le Sénégal, dans le cadre de son ambition d'étendre ses services à l'échelle régionale et internationale.

Avec l'introduction du 737-8 dans sa flotte monocouloir, Air Sénégal étendra son réseau en Europe et lancera de nouvelles liaisons au départ de Dakar vers le Moyen-Orient et l' Amérique. «Le 737 Max permettra également à Air Sénégal de desservir des villes secondaires européennes, offrant ainsi aux passagers un gain de temps en contournant les grands hubs », lit-on dans le communiqué.

« Cette acquisition marque une étape majeure pour Air Sénégal. Cette commande s'inscrit dans la stratégie d'Air Sénégal visant à renforcer et moderniser sa flotte afin de soutenir l'expansion de son réseau régional et intercontinental et consolider la position de Dakar comme hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest», a déclaré le Directeur général, Tidiane Ndiaye.

Le communiqué informe que le 737-8 peut transporter jusqu'à 178 passagers dans une configuration bi-classes ou parcourir jusqu'à 6 480 km. Le 737-8 est particulièrement adapté pour répondre à la demande croissante de transport aérien en Afrique, portée par le développement économique et une population jeune et en croissance.

Air Sénégal, précise-t-on, bénéficiera de l'efficacité opérationnelle de l'avion, qui réduit de 20 % la consommation de carburant et les émissions, tout en générant une empreinte sonore 50 % plus faible par rapport aux avions qu'il remplace.

« Nous sommes impatients d'accueillir Air Sénégal dans la famille du 737 Max, alors qu'ils exploitent la polyvalence, la fiabilité et la technologie avancée du 737-8 pour soutenir leurs ambitions de croissance », a déclaré Brad McMullen, Sénior Vice-Président des ventes et du marketing commercial chez Boeing. « Nous nous engageons pour un développement durable du transport aérien dans la région et accompagnerons Air Sénégal dans l'amélioration de sa flotte et de l'expérience passager », a-t-il ajouté.

Les perspectives commerciales 2025 de Boeing prévoient que les compagnies africaines auront besoin de plus de 1 200 nouveaux avions au cours des deux prochaines décennies, les monocouloirs représentant plus de 70 % des livraisons.