Sénégal: Production minière - L'or progresse en août, le zircon et l'attapulgite reculent

Au mois d'août 2025, l'activité extractive affiche une évolution contrastée selon les filières, selon les données consolidées sur les principales productions minières. Si l'or poursuit sa dynamique haussière, l'attapulgite, le zircon et le sel iodé enregistrent des replis en variation mensuelle.

La valeur de la production d'or s'établit à 46 172,2 millions de francs Cfa en août 2025, contre 44 107,8 millions le mois précédent, soit une progression de 4,7 %. En glissement annuel, la hausse est encore plus marquée : +30,4 %, comparativement aux 35 421,5 millions enregistrés en août 2024.

Avec un cumul de 402 591 millions de francs Cfa sur les huit premiers mois de l'année, en hausse de 45,9 % par rapport à la même période en 2024, l'or confirme sa position de pilier de la production minière nationale.

Après s'être établi à 2 849,9 millions en juillet, la valeur de la production de zircon baisse à 2 691,0 millions de francs Cfa en août 2025, soit un recul mensuel de 5,6 %. La tendance reste négative sur un an, avec une contraction de 21,2 % par rapport aux 3 416,2 millions de francs Cfa enregistrés en août 2024. Le cumul annuel du zircon (24 778,5 millions) ressort également en baisse de 12,7 %.

La production en valeur d'attapulgite diminue sensiblement, passant de 160,0 millions de francs Cfa en juillet à 133,1 millions en août 2025, soit une contraction de 16,8 %. Sur un an, la baisse est plus modérée avec -8,3 % par rapport aux 145,2 millions enregistrés en août 2024. La filière affiche un cumul de 1 555,1 millions sur huit mois, en retrait de 10,6 % par rapport à la même période en 2024, confirmant une tendance globalement défavorable.

La valeur de la production de sel iodé passe de 722,4 millions de francs Cfa en juillet à 664,7 millions en août 2025, soit une baisse de 8,0 %. En glissement annuel, la trajectoire est toutefois positive avec une hausse de 14,1 %, comparativement aux 582,5 millions enregistrés en août 2024. Le cumul sur huit mois ressort à 5 128,5 millions, en léger recul de 8,3 % par rapport à 2024.