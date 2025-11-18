Sénégal: Marché mondial des matières premières - Repli généralisé des prix au mois d'août 2025

Au mois d'août 2025, les cours des principales matières premières ont poursuivi leur tendance baissière, aussi bien en variation mensuelle qu'en glissement annuel, selon les données publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). Cette évolution traduit la poursuite de la détente observée sur les marchés internationaux, dans un contexte de ralentissement de la demande mondiale.

Les cours du pétrole brut se sont établis à 67,9 dollars le baril en août 2025, contre 71,0 dollars en juillet, soit une baisse mensuelle de 4,4 %. En glissement annuel, le recul est encore plus prononcé, atteignant -15,5 % par rapport aux 80,4 dollars enregistrés en août 2024. Cette évolution s'inscrit dans un marché pétrolier marqué par des stocks plus abondants et une demande en retrait dans les grandes économies.

Le prix du riz a également fléchi, passant de 156,6 FCFA/kg en juillet à 154,5 FCFA/kg en août, soit une baisse mensuelle de 1,3 %. Sur un an, la baisse demeure particulièrement marquée (-21,4 %) par rapport aux 196,5 FCFA/kg observés en août 2024. Cette dynamique reflète l'amélioration de l'offre globale et la normalisation progressive des chaînes d'approvisionnement.

Le cours du blé s'est établi à 504,8 US cents/bois de 60 lb, contre 519,7 US cents un mois plus tôt, soit un repli de 2,9 %. Sur un an, le prix du blé diminue de 7,4 %, confirmant la tendance baissière amorcée en début d'année. Les perspectives de récoltes favorables dans plusieurs pays exportateurs ont contribué à cette détente.

Pour ce qui du maïs, il a enregistré la plus forte contraction mensuelle parmi les produits suivis, avec une baisse de 5,4 %, passant de 405,5 à 383,6 US cents/boisseau. Mais contrairement aux autres matières premières alimentaires, son prix progresse de 1,8 % sur un an, comparé aux 376,7 US cents enregistrés en août 2024. Cette hausse annuelle s'explique notamment par des conditions climatiques moins favorables dans certaines zones de production.

Le prix du sucre est resté stable entre juillet et août 2025, se maintenant à 16,4 US cents/lb. En revanche, sur un an, il enregistre un repli notable de 10,9 %, en comparaison aux 18,4 US cents/lb d'août 2024. La stabilisation récente s'explique par un équilibre plus marqué entre offre et demande au niveau mondial.

Dans le même sillage, le cours du coton s'est légèrement replié de 0,3 %, passant de 78,8 au mois de juillet à 78,6 US cents/lb en août. En glissement annuel, il perd 1,6 %, par rapport aux 79,9 US cents/lb enregistrés l'année précédente. La demande de l'industrie textile mondiale reste encore inférieure à son niveau d'avant-crise.

Globalement, les huit premiers mois de l'année 2025 affichent des cours moyens inférieurs à ceux de 2024 pour la majorité des matières premières, confirmant l'impact du ralentissement économique mondial et l'amélioration de l'offre dans plusieurs filières.