Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de 0,21 point de pourcentage du rendement moyen du marché à la fin de la semaine du 10 au 14 novembre 2025.

Durant la semaine du 10 au 14 novembre 2025, le taux de rendement moyen du marché (moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a légèrement baissé de 0,21 point de pourcentage par rapport à la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Ce taux de rendement s'est établi à 7,64% contre 7,85% le 14 novembre 2025. Quant au Price Earning Ratio (PER) du marché, il se situe durant cette même période à 11,86x contre 11,74x.

Quant à La capitalisation boursière globale de la BRVM, CGF Bourse note dans sa revue qu'elle a légèrement progressé de 0,01% à 23 707,03 milliards FCFA contre 23 704,63 milliards FCFA le 11 novembre 2025. Toutefois, par rapport au 31 décembre 2024, cette capitalisation connait une hausse de 15,02%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La plus forte hausse hebdomadaire de cours du marché des actions est réalisée par le titre UNILEVER Côte d'Ivoire. « L'action du distributeur ivoirien de produits d'hygiène, ménagers et agroalimentaires a progressé de 33,97% sur la semaine écoulée, soutenue par plusieurs opérations d'achat à caractère spéculatif portant sur 24 titres, contre 65 titres la semaine précédente », souligne CGF Bourse.

La SGI signale par ailleurs que la société n'a communiqué que ses états financiers de fin 2023, lesquels font ressortir un bénéfice net de 640 millions de FCFA, après une perte de 6,38 milliards de FCFA en 2022 et ne présente pas des fondamentaux solides.

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle de AFRICA GLOBAL LOGISTICS Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action du leader du transport et de la logistique en Côte d'Ivoire a perdu 12,65% au courant de la semaine pénalisée par la publication d'un résultat net déficitaire de 427,47 millions de FCFA au premier semestre 2025 contre un bénéfice net de 18,61 milliards de FCFA réalisé au premier semestre 2024.

« Cette contre-performance, en fort contraste avec celle de l'an dernier, a entraîné le titre dans une tendance baissière, clôturant la semaine à 1 450 FCFA contre 1 660 FCFA la semaine précédente », note la SGI. Elle ajoute que les échanges ont néanmoins légèrement ralenti, avec 269 424 titres négociés contre 375 735 titres une semaine plus tôt, signe d'un intérêt toujours présent pour la valeur malgré des résultats dégradés.

Le compartiment obligataire a terminé la semaine sous revue avec une capitalisation boursière de 10 714,38 milliards de FCFA, en recul de 0,15% par rapport à la semaine précédente (10 730,62 milliards de FCFA). Selon CGF Bourse, cette diminution s'explique principalement par le remboursement partiel de capital de l'obligation « TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 » et par la baisse des prix des obligations « TPCI 5,75% 2022-2037 », « FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 » et « ETAT DU SENEGAL 6.30% 2015-2025 ».

Au terme de la semaine, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 3,52 milliards de FCFA contre 560,96 millions de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 2,95 milliards de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les transactions sur la semaine ont principalement concerné les obligations « PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029 » et « TPCI 5,90% 2021-2031 » pour une valeur globale de 2,56 milliards de FCFA.