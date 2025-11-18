Rome, Italie — L'agence va redoubler d'efforts en matière d'innovation, de technologie et de collaboration avec le secteur privé afin d'accroître son impact et son efficacité.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a alerté aujourd'hui le monde sur le fait qu'il est confronté à une crise alimentaire mondiale et qu'il ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face à cette situation.

Selon les perspectives mondiales du PAM pour 2026, pas moins de 318 millions de personnes pourraient être confrontées à une crise alimentaire, voire pire, l'année prochaine, soit plus du double du chiffre enregistré en 2019. Cependant, la baisse des financements humanitaires dans le monde oblige le PAM à donner la priorité à l'aide alimentaire pour environ un tiers des personnes dans le besoin.

En 2026, l'agence vise à atteindre 110 millions de personnes parmi les plus vulnérables, pour un coût estimé à 13 milliards de dollars. Toutefois, les prévisions actuelles en matière de financement indiquent que le PAM pourrait ne recevoir que près de la moitié de cette somme.

« Le monde est confronté à des famines simultanées à Gaza et dans certaines régions du Soudan. C'est tout à fait inacceptable au XXIe siècle », a souligné Cindy McCain, directrice exécutive du PAM. « Partout dans le monde, la faim s'enracine de plus en plus. Le PAM a prouvé à maintes reprises que des solutions précoces, efficaces et innovantes pouvaient sauver des vies et changer des existences, mais nous avons désespérément besoin de plus de soutien pour poursuivre ce travail vital. »

En 2025, les efforts de prévention de la famine déployés par le PAM ont permis à plusieurs communautés d'éviter la faim. Cependant, en 2026, la crise alimentaire mondiale ne montre aucun signe d'apaisement, car les conflits, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'instabilité économique devraient entraîner une nouvelle année de grave insécurité alimentaire.

Le PAM dispose des équipes et de l'expertise nécessaires sur le terrain pour garantir que chaque dollar donné ait un impact maximal grâce à des programmes efficaces et efficients.

D'ici 2026, le PAM fournira une aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence, ainsi qu'un soutien et une formation aux communautés afin de les aider à mieux résister aux crises alimentaires. Le PAM apportera également un appui technique pour renforcer les systèmes nationaux. L'innovation et la technologie seront des facteurs clés pour améliorer notre réponse aux familles vulnérables qui dépendent de l'aide humanitaire pour survivre.

« Le PAM fournit une aide vitale aux personnes en première ligne des conflits et des catastrophes climatiques, ainsi qu'à celles contraintes de quitter leur foyer. Nous transformons notre façon de travailler pour investir dans des solutions à long terme contre l'insécurité alimentaire », a ajouté la directrice exécutive, Mme McCain. « Pour mettre fin à la faim chronique, il faut un soutien beaucoup plus important, ainsi qu'un engagement et une collaboration réels à l'échelle mondiale. »

Le PAM exhorte la communauté internationale à investir dans des solutions éprouvées pour enrayer la propagation de la faim et permettre à l'humanité de se remettre sur la voie d'un monde sans faim d'ici 2026.