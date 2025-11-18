Afrique de l'Ouest: Dakar accueille le premier festival 'Eco-Fest' du 30 novembre au 6 décembre (officiel)

Dakar — La capitale sénégalaise va accueillir la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST) du 30 novembre au 6 décembre, a annoncé, lundi, Bakary Sarr, le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique.

" (...) merci pour votre présence en cette importante réunion de partage et d'échange consacrée à la première édition du Festival ouest-africain des arts et de la culture (ECOFEST) que notre pays aura l'honneur d'accueillir du 30 novembre au 6 décembre 2025", a déclaré le secrétaire d'Etat.

Il recevait l'ensemble des acteurs et professionnels de la culture à la Maison de la culture Douta Seck pour une réunion d'informations et de partages autour de cet évènement.

Bakary Sarr a indiqué que le festival "Eco-Fest" est une initiative conjointe de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) et de l'UEMOA (l'Union économique et monétaire ouest africaine), "deux organisations soeurs dont les missions convergent vers la construction d'un espace ouest africain intégré, solidaire et culturellement affirmée".

Le Sénégal a été choisi pour ouvrir la voie, a-t-il salué, estimant que "c'est un privilège, mais également une responsabilité historique".

Ce premier festival ouest africain des arts et de la culture aura pour thème "La mutation et la crise sociopolitique en Afrique de l'Ouest : que peut faire la culture ?".

Selon Bakary Sarr, il n'est pas un festival de plus dans le calendrier culturel, mais "un évènement panafricain majeur, un espace de célébration de la diversité culturelle ouest africain, un cadre de valorisation de nos artistes, de nos industries culturelles et créatives et de notre patrimoine".

L'évènement sera pour le Sénégal, "une vitrine exceptionnelle de notre créativité, de notre hospitalité et une opportunité pour renforcer notre diplomatie culturelle. Il est aussi un test, un signal pour le Sénégal et un engagement pour l'avenir", a-t-il dit.

Selon le Secrétaire d'Etat Eco-Fest est un "levier de promotion économique, touristique et artisanal et un moment privilégié pour affirmer le leadership du Sénégal dans la gouvernance culturelle sous régionale".

Cette première édition doit marquer les esprits et tracer la voie des éditions futures, a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'organisation de cet évènement n'a pas été un long fleuve tranquille "au regard des contraintes budgétaires, les exigences techniques des institutions régionales et l'ampleur du dispositif logistique".

Malgré ces défis, a assuré M. Sarr, "nous avons avancé et nous sommes à un tournant décisif", lançant un appel aux acteurs culturels du Sénégal (artistes, créateurs, opérateurs, instituions, partenaires, etc.) pour que Eco-Fest soit "une réussite collective, un succès national".

Il a invité à accueillir "chaleureusement" les délégations de 15 pays de l'UEMOA et de la CEDEAO avec "respect et professionnalisme".

Le Secrétaire d'Etat a tenu auparavant à présenter ses excuses à l'ensemble des acteurs culturels, car "cette rencontre aurait dû se tenir plutôt". "Mais des contraintes organisationnelles, les concertations techniques avec les partenaires régionaux et les incessants ajustements nécessaires liées aux dispositifs d'accueil de cet important festival ont entrainé un décalage indépendant de la volonté du département", a-t-il dit.

"Nous assumons ce retard et nous tenons à vous dire que votre disponibilité, votre engagement et votre patience restent la clé de réussite d'Eco Fest", a-t-il lancé.