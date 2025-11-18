Afrique: CAN - Les Lions vont disputer un match amical le 13 décembre à Dakar (officiel )

Dakar — Les Lions du Sénégal vont disputer un match amical de préparation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) le 13 décembre à Dakar, a annoncé le Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow.

"Nous jouerons un match de préparation à Dakar le 13 décembre. Nous discutons avec quatre à cinq pays. Ce sera un match d'au revoir", a-t-il dit dans un entretien avec un journaliste de la télévision publique sénégalaise (RTS), lundi soir, dans l'émission Galaxy.

Les Lions ont été battus (0-2) par la Seleçao du Brésil, samedi, dans le cadre d'un match amical.

Ce mardi, ils affrontent, à partir de 15 heures, le Kenya à Antalya (Turquie).

L'équipe nationale du Sénégal va disputer à partir du 21 décembre la CAN au Maroc.

Le Sénégal va évoluer dans le groupe D aux côtés du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon le Secrétaire général de la FSF, "beaucoup d'équipes nationales ne veulent pas affronter le Sénégal en match amical".

"Certaines ont peur de notre standing", a fait savoir l'ancien vice-président de la FSF, soulignant que quatre à cinq pays ont refusé de jouer contre le Sénégal lors de la fenêtre FIFA de novembre.

Finalement, seul le Kenya qui n'est pas qualifié à la CAN a accepté de se confronter aux Lions.