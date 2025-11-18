Sénégal: National 1 masculin - Tivaouane et USO obtiennent leur ticket pour l'élite

Dakar — Les équipes masculines de basket de Tivaouane et de l'Union sportive de Ouakam (USO) ont validé, lundi soir, leur billet pour la montée en National 1.

Tivaouane et l'USO ont obtenu leur accession en National 1, en se qualifiant pour la finale du tournoi de montée, prévue ce mardi à partir de 19 heures.

L'équipe de Tivaouane a battu Saltigué de Rufisque (52-47) et l'USO a écarté GNBC (75-52).

Invaincu durant le tournoi, Tivaouane accède pour la première fois à l'élite du basket masculin sénégalais.

L'USO de son côté va faire son retour, après sa relégation en 2023-2024.