Dakar — Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Seydou Sow, demande à l'encadrement et aux suiveurs de l'équipe nationale de consentir "des sacrifices" pour que les Lions puissent évoluer dans un environnement pouvant leur permettre de gagner à nouveau la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

"Si nous voulons rester au même niveau et gagner à nouveau la CAN dans une parfaite organisation, il nous faut faire des sacrifices du côté de l'administration fédérale, du Comité exécutif (COMEX) et dans l'environnement du football", a-t-il dit.

"Une équipe de football, une délégation de football a ses règles. Il faut les respecter. Nous nous sommes entendus sur les principes. A partir du match de ce mardi, beaucoup de choses seront corrigés", a ajouté Abdoulaye Sow.

Le nouveau SG de la Fédération sénégalaise de football s'exprimait au cours de l'émission hebdomadaire Galaxie Sport de la Télévision publique sénégalaise (RTS).

Abdoulaye Sow séjourne actuellement à Antalya, en Turquie, où les Lions vont jouer ce mardi contre le Kenya, en match amical international.

Le Sénégal prépare la CAN prévue à partir du 21 décembre au Maroc.

L'équipe nationale du Sénégal va évoluer dans le groupe D de cette compétition, en compagnie de celles du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

Plusieurs observateurs et journalistes ont dénoncé les conditions de regroupement des Lions, avec la présence de plus en plus marquée d'influenceurs et d'autres personnes dans l'environnement de l'équipe nationale.

Samedi, les influenceurs étaient très nombreux à l'hôtel des Lions à Londres, avant le match contre le Brésil, remportée par les auriverde.

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a dénoncé, après la défaite (0-2) de son équipe, les conditions d'organisation de cette rencontre amicale.

Selon Abdoulaye Seydou Sow, le président de la FSF, Abdoulaye Fall, a rencontré le staff des Lions pour "situer les responsabilités" et voir comment améliorer les choses au niveau organisationnel.

"Nous avons discuté pendant un long moment avec les joueurs pour leur expliquer comment doivent se faire les choses. Nous aurons une rencontre avec l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) à notre retour au Sénégal avant la Coupe d'Afrique des nations(CAN). Nous allons aussi discuter avec les influenceurs le cadre informel pour voir comment régir une charte et l'appliquer", a fait savoir M. Sow.

Le SG de la Fédération sénégalaise de football estime que "le plus important, c'est de mettre en place un système organisationnel que tout le monde accepte".

"Il y a beaucoup d'évolution. Le digital est devenu incontournable et occupe une place importante. Mais comme tous les grandes nations de football le font, nous devons établir un cadre formel où chacun saura ses droits et ses limites. La FSF doit aussi avoir ses règles pour sanctionner à chaque fois qu'il y a des dérives. Nous devons préserver l'intérêt du Sénégal", a ajouté Abdoulaye Seydou Sow.