Sénégal: Tambacounda - 11% de la population ne possède pas d'acte de naissance (étude)

Tambacounda — Une étude de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC) sur le niveau d'enregistrement des faits d'état civil indique que 11% de la population de la région de Tambacounda (est) ne dispose pas d'acte de naissance.

"11% de la population ne possède pas d'acte de naissance, 66,9% des mariages ne sont pas déclarés à l'état civil et 60,8% des décès ne sont pas enregistrés à l'état civil", peut-on lire dans un document de l'ANEC consulté par l'APS.

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la Semaine nationale de l'état civil dont la cérémonie officielle est prévue ce mardi à Kothiary, dans le département de Goudiry, en présence du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

Ce document sur le sur le niveau d'enregistrement des faits d'état civil a été présenté, lundi, à Tambacounda lors d'une rencontre d'échanges sur la situation de l'état civil.

La réunion a été présidée par l'adjointe au gouverneur, chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, en présence de plusieurs autres autorités administratives et locales de la région.

Selon l'étude, la région de Tambacounda compte 59 centres d'état civil dont 46 centres principaux et 13 secondaires.

Elle pointe plusieurs obstacles qui freinent l'accès des populations à l'état civil, parmi lesquels l'état de délabrement avancé et le sous équipement de certains centres, la rupture en registres et imprimés, le défaut de système d'archivage.

Il y a aussi le faible débit de connexion à Internet, le sous-effectif du personnel et le manque de formation sur le métier de l'état civil.

L'étude rapporte quelques initiatives sont mises en oeuvre dans la région de Tambacounda par l'ANEC pour améliorer l'accès des populations à l'état civil.

Il s'agit notamment du renforcement des capacités de soixante (60) officiers d'état civil, de soixante (60) préposés aux archives et deux-cents (250) agents d'état civil.

L'ANEC a de même mis en place des actions pour améliorer les conditions d'archivage.

Les centres d'état civil de Tambacounda, Gabou, Ballou, Sinthiou Malem, Missirah, Makacoulibantang, Dialacoto, Bamba Ndiayène, Payar et Ndame ont ainsi bénéficié d'un appui en matériel ou en classement d'archives.

Prenant part à ce cadre d'échange sur l'état civil, le président du conseil de surveillance de l'ANEC, Mamadou Seydou Tounkara, a souligné la nécessité d'accélérer le processus de digitalisation de l'état civil dans la région de Tambacounda au regard de sa position géographique.

"Tambacounda est une priorité pour nous, car c'est une région frontalière à beaucoup de pays de la sous-région avec des mouvements qui sont fréquents au niveau des frontières. Donc, naturellement, il faudra passer à la digitalisation pour sécuriser l'état civil", a-t-il plaidé.

M. Tounkara a invité les médias et les collectivités territoriales de la région à accentuer la sensibilisation sur l'importance de l'état civil.