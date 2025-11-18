Sénégal: Système sanitaire - La directrice des établissements sanitaires pointe la persistance des problèmes

Thiès — Le système de santé sénégalais, 26 ans après la réforme hospitalière, reste confronté à des problèmes de divers ordres suscitant l'insatisfaction aussi bien de usagers, des pouvoirs publics que du personnel de santé, a soutenu la directrice générale des établissements de santé, docteur Fatou Mbaye Sylla.

L'usager par exemple, qui "apprendra que nous travaillons à l'évaluation de la réforme, pour proposer une nouvelle réforme, sera certainement soulagé", a souligné Fatou Mbaye Sylla, lors d'un atelier consacré à la réforme hospitalière, auquel elle participait lundi à Thiès.

"La qualité des soins, l'accessibilité géographique et financière et la qualité dans la prise en charge posent problème dans nos structures de santé, malgré les efforts consentis par les différents acteurs, plus de 26 ans après la dernière réforme", a reconnu la directrice générale des établissements de santé.

Selon Fatou Mbaye Sylla, le système hospitalier, depuis quelques années, fait face à des usagers pas satisfaits, qui "décrient la prise en charge au niveau des structures hospitalières, des pouvoirs publics qui ne sont pas contents, même le personnel hospitalier est insatisfait".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à ce constat, le président de la République a annoncé l'évaluation de la réforme hospitalière, "pour [répondre] aux besoins et aux défis du manque de prise en charge sanitaire au niveau des structures de référence", a relevé la directrice générale des établissements de santé.

Le chef de l'Etat a demandé que soit évaluée la réforme précédente, qui date de plus de 26 ans, pour en proposer une autre, a indiqué Fatou Mbaye Sylla.

Elle souligne toutefois que l'hôpital sénégalais a enregistré "beaucoup d'acquis", parce qu'il est "passé de la logique administrative à la logique d'entreprise, pour mettre en place des structures très performantes".

"Des efforts ont été faits de part et d'autre, aussi bien par l'État que par les hôpitaux eux-mêmes", en tant que personnalités juridiques, a précisé la directrice des établissements de santé, non sans ajouter que "malgré tout cela, la qualité des soins pose encore problème".

D'où cette évaluation de la réforme hospitalière, "pour voir où nous en sommes en termes de gouvernance, de financement, de management des ressources humaines et de management budgétaire, pour proposer ensuite des réformes structurantes", a ajouté docteur Fatou Mbaye Sylla.