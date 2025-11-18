Sénégal: Des journalistes africains en tournée de presse dans des villes et sites symboliques de Russie

Moscou — Une vingtaine de journalistes d'agences de presse, venus d'une dizaine de pays africains, ont entamé lundi à Moscou, une tournée de presse devant les conduire à visiter des institutions médiatiques, des sites culturels et établissements d'enseignement supérieur de plusieurs villes russes.

Initié par l'Agence d'information TASS, ce programme qui se poursuit jusqu'au 24 novembre, va se dérouler entre Moscou, Kazan et Saint-Pétersbourg.

Les participants, venus d'Algérie, du Burundi, du Burkina Faso, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la République de Congo, du Niger, de la Guinée, du Sénégal et de la Tunisie, vont visiter les différents services de l'Agence Tass afin de se familiariser avec son fonctionnement.

Ils vont aussi visiter la faculté de journalisme de l'Université d'Etat de Moscou.

La visite à l'Université fédérale de Kazan et à l'Université russe de l'Amitié des peuples Patrice Emery Lumumba figure également dans le programme présenté aux participants.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture officielle de ce programme, le directeur général de l'agence d'information TASS, Andreï Kondrashov, a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les médias russes et africains.

Il a aussi rappelé la longue présence en Afrique de la structure qu'il dirige à travers son réseau de correspondants pendant la période de l'Union soviétique.

Tatiana Dovgalenko, directrice du département du Partenariat avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères, a, de son côté, rappelé que son pays a érigé l'Afrique "au rang de priorité, afin de construire un monde polycentrique".

Elle est aussi revenue sur le soutien de la Russie à toutes les initiatives africaines pour une présence plus active du continent sur les affaires internationales, ce qui passe par l'octroi à l'Afrique d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.

"Les Africains doivent voir la Russie comme un partenaire fiable", a-t-elle insisté, annonçant l'ouverture prochaine de plusieurs ambassades sur le continent pour accompagner cette dynamique.

Mme Dovgalenko a évoqué, pour s'en féliciter, l'élargissement et l'approfondissement des relations avec les organisations régionales et sous régionales en Afrique, comme l'Union africaine (UA), la CEDEAO (Afrique de l'Ouest), la SADC (Afrique australe).

Elle a de même cité le raffinage du pétrole, l'agriculture et le renforcement de la souveraineté énergétique et numérique des pays africains comme autant de domaines pouvant intéresser le partenariat entre le continent noir et la Russie.

Dans cette perspective, elle a annoncé la tenue en Egypte, avant la fin de l'année, d'une conférence ministérielle qui passera en revue le volet économique de la coopération entre la Russie et l'Afrique, à côté des questions politiques traditionnelles.