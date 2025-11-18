Sénégal: Kafountine - Plus de 100 kg de chanvre indien saisis par les gendarmes

Kafountine — Les éléments de la brigade de gendarmerie de Kafountine, dans le département de Bignona (sud) ont procédé, lundi, aux environs de 12 heures, à la saisie de plus de 100 kilogrammes de chanvre indien, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon la même source, l'opération découle d'un renseignement exploité par les hommes de l'adjudant Ngom, commandant de la brigade territoriale.

Les gendarmes ont engagé une poursuite dans le village d'Albadar contre un trafiquant présumé, qui, se sentant acculé, a abandonné sa moto ainsi que la marchandise avant de prendre la fuite.

La gendarmerie a ouvert une enquête en vue d'identifier et de retrouver le mis en cause, tandis que la drogue et la moto ont été mises sous scellés, en attendant les procédures d'usage.