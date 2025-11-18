Afrique: Amical Sénégal/Kenya ce mardi en Turquie (15h) - Gagner pour retrouver la confiance

Le Sénégal entre dans la dernière ligne droite dans la préparation à la CAN 2025 avec une dernière confrontation qui l'opposera ce mardi 18 novembre à Antalya, en Turquie, à l'équipe du Kenya. Trois jours après le test grandeur nature à Londres contre le Brésil, conclu par une défaite (2-0) et la perte d'une invincibilité de 26 novembre, l'heure est à la relance pour les Lions. Ce duel face aux Harambee Stars devra permettre aux Sénégalais de rebondir et d'avoir plus de certitudes à quelques semaines du rendez-vous continental.

Trois jours après la rencontre face au Brésil, le Sénégal dispute ce mardi, son deuxième match amical international contre le Kenya. La rencontre est prévue au Mardan Sports Complex, à Antalya, en Turquie (15h).

Au sortir du premier test face aux Auriverde brésiliens conclu par une défaite (0-2) et la fin de leur belle série d'invincibilité de 26 matchs sans défaite, les Lions tenteront de rebondir et d'avoir plus de certitudes dans le jeu, à plus d'un mois de la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre 2025 -18 janvier 2026).

Cette confrontation contre les «Harambee stars» du Kenya, équipe non qualifiée à la CAN, devra permettre aux coéquipiers de Kalidou Koulibaly de répéter leur gammes. Surtout devant un adversaire qui présente toutes les caractéristiques du football africain, notamment un football engagé et physique.

Pape Thiaw aura également l'opportunité de faire les derniers réglages, de gommer les imperfections notées sur les sorties de balle, sur les mauvaises entames de matchs relevés dans les dernières rencontres. Mais surtout de redonner la confiance au groupe.

Ce test servira également pour le coach des Lions d'effectuer une large revue des effectifs en vue de la confection de la liste définitive des joueurs retenus pour le rendez-vous continental où le Sénégal va évoluer dans le groupe D en compagnie du Bénin, du Botswana et de la République démocratique du Congo (RDC).

A rappeler que le Sénégal et le Kenya s'affrontent pour la cinquième fois. Le Sénégal a réussi à s'imposer à trois reprises avec chaque fois un score de 3 à 0.

Lions et Harambee stars, se sont croisés la première fois en mars 1990 en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Annaba en Algérie.

La deuxième rencontre s'est déroulée à Dakar lors de la CAN 1992 à Dakar. Les Lions réussiront à surclasser encore le Kenya lors de la CAN 2004 en Tunisie mais aussi en 2019 au Caire.