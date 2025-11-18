L'Institut Pasteur de Dakar accueille depuis hier, lundi 17 novembre, un atelier régional « One Health Secure », réunissant des experts africains et internationaux du Maghreb et du Sahel engagés dans la prévention et la surveillance des maladies vectorielles selon l'approche intégrée « Une Seule Santé ». L'occasion a été saisie par Dr Vanessa Lagal, Chargée de coopération scientifique internationale de l'Institut Pasteur (Paris), pour annoncer la création d'un centre d'excellence consacré aux maladies vectorielles. Elle a également souligné que cet atelier répond à un défi majeur : « s'adapter aux changements globaux auquel le monde est confronté et qui fragilise les systèmes de santé ».

Le continent africain est confronté ces derniers temps à une succession d'épidémies. Au Sénégal, les experts font face à Mpox et à la fièvre de la vallée du Rift, des maladies virales transmises par des vecteurs circulant à l'interface homme-animal-environnement, et présentant un risque élevé d'émergence, tant chez l'homme que chez le bétail, avec d'importantes répercussions sanitaires et économiques. Pour renforcer la coordination régionale en matière de prévention et de surveillance, l'Institut Pasteur de Dakar organise ainsi, jusqu'au vendredi, cet atelier « One Health Secure ».

Selon Dr Adjaratou Diakhou Ndiaye, Secrétaire exécutif du Haut Conseil national de la sécurité sanitaire « One Health » et Coordonnateur du Programme national multisectoriel de Sécurité Sanitaire à la Primature, la réponse réside dans la capacité des pays « à détecter les événements inhabituels à un stade précoce et à mettre en oeuvre rapidement des mesures de contrôle ». Elle précise que cet effort implique une coopération renforcée entre les secteurs de la santé humaine, animale et l'entomologie médicale. Elle rappelle également que « pour relever des défis sanitaires complexes tels que les maladies vectorielles, elle nécessite un éventail de compétences, incluant des épidémiologistes, virologues, vétérinaires, économistes, scientifiques de l'environnement, entomologistes médicaux, spécialistes en sciences humaines et sociales. D'où l'importance capitale de cet atelier ».

Pour Dr Vanessa Lagal, le projet « One Health » s'inscrit pleinement dans l'axe prioritaire du plan stratégique Pasteur 2030 intitulé Transitions environnementales et santé. Elle souligne que « un des accomplissements de cet axe sera la mise en place d'un centre d'excellence sur les maladies vectorielles, le CMTV, qui verra le jour en 2028 ». Ce centre sera conçu comme une plateforme technique intégrant l'ensemble des thématiques vectorielles et constituera, à ce titre, « un centre unique en Europe ». Il sera fondé sur les missions essentielles de l'Institut Pasteur : « formation des chercheurs de demain, recherche et innovation ». Elle ajoute que ce futur centre d'excellence ne bénéficiera pas uniquement à l'Institut Pasteur, mais « sera ouvert aux partenariats Fr, européens et internationaux ».