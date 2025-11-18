Congo-Kinshasa: Accord-cadre de Doha - Le pays salue une avancée majeure pour la paix dans l'Est

A l'issue de l'accord-cadre de Doha signé, samedi 15 novembre dernier entre une délégation du gouvernement congolais et celle de l'AFC/M23, Kinshasa reconnaît que ce compromis marque une étape décisive dans les efforts visant à instaurer une paix juste, inclusive et durable dans l'Est de la RDC en proie à de nombreuses violences armées depuis trois décennies.

D'après le communiqué du Gouvernement signé par son porte-parole, Patrick Muyaya, cet accord établit les fondements d'un processus devant aboutir à la cessation des hostilités, au retour de l'autorité de l'État et à la restauration d'une stabilité durable dans les zones affectées par les conflits.

Le Gouvernement souligne que la paix, la sécurité et la dignité du peuple congolais restent au coeur de sa démarche. Dans ce nouveau cadre, le Gouvernement réaffirme la priorité accordée à la protection des civils, notamment les femmes, les enfants et les personnes déplacées internes. Les protocoles dérivés de l'Accord-cadre prévoient la sécurisation des corridors humanitaires, la facilitation de l'accès des acteurs humanitaires ainsi que des interventions urgentes pour répondre aux besoins vitaux des communautés affectées.

L'Accord-cadre de Doha s'articule autour de huit protocoles couvrant les principales dimensions de la crise à l'Est :

Mécanisme de libération des prisonniers, signé le 14 septembre 2025 ;

Mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025 ;

Accès humanitaire et protection judiciaire ;

Restauration de l'autorité de l'État, réformes et gouvernance participative ;

Arrangements sécuritaires intérimaires et DDR ;

Identité, citoyenneté, retour et réinstallation des réfugiés et déplacés ;

Relance économique et services sociaux ;

Justice, vérité et réconciliation.

Les six protocoles restants- hors ceux déjà signés concernant la libération des prisonniers et la surveillance du cessez-le-feu feront l'objet de discussions dans les deux semaines suivant la signature de l'accord. Ces échanges viseront à définir les modalités techniques, les calendriers d'exécution et les engagements précis des différentes parties.

Le Gouvernement congolais exprime, en conclusion, sa profonde gratitude à l'Etat du Qatar pour son rôle actif dans la facilitation du processus, ainsi qu'aux Etats-Unis, à l'Union africaine et au médiateur désigné, Faure Gnassingbé, pour leur appui diplomatique réaffirmant sa détermination à oeuvrer pour la paix, la sécurité et la prospérité du peuple congolais, le Gouvernement assure qu'il continuera de travailler dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de réconciliation nationale afin de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays.

Il appelle enfin la population à demeurer sereine, vigilante et mobilisée autour des efforts impulsés par le Président de la République, Félix Tshisekedi pour ramener la paix dans l'Est.