Congo-Kinshasa: Conseil Supérieur de la Magistrature - Dieudonné Kamuleta résolument engagé pour assurer la relève judiciaire !

18 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

C'est dans une ambiance empreinte de solennité et d'espoir que le Conseil Supérieur de la Magistrature a donné, ce week-end à Lubumbashi, le coup d'envoi de la deuxième phase de la formation initiale des magistrats de la promotion 2025.

Ils sont 374 nouveaux magistrats à répondre à l'appel, encadrés par une forte délégation du Conseil Supérieur de la Magistrature conduite par son président, Dieudonné Kamuleta Badibanga, également président de la Cour constitutionnelle.

Lubumbashi, capitale du cuivre, mais aussi désormais terre de formation pour ceux qui incarneront demain l'autorité judiciaire.

Ici, 374 magistrats fraîchement recrutés entament deux mois d'intense préparation. Une étape capitale dans le parcours de ces jeunes juristes appelés à rendre la justice au nom du peuple.

Pour en mesurer l'importance, une délégation de haut niveau du CSM, appuyée par le Secrétariat permanent, a rallié la ville. Au centre de cette mission : l'accompagnement, l'encadrement et l'engagement pour une justice forte, intègre et crédible.

Dieudonné Kamuleta a martelé sur l'éthique, la compétence et le devoir moral qui doivent caractériser cette nouvelle génération. Il a salué la montée en puissance du pouvoir judiciaire en RDC et rappelé les perspectives d'avenir pour les magistrats, sans éluder le sujet sensible des réservistes.

Dans une ambiance studieuse, comme à Kinshasa, les membres du Bureau du CSM se sont relayés pour transmettre des messages de rigueur, discipline et conscience professionnelle, soulignant, non seulement la noblesse, mais aussi l'exigence de la robe.

Ces magistrats sont le fruit du recrutement massif lancé en 2022, une initiative voulue par le Président Félix Tshisekedi, Magistrat suprême, pour redonner souffle et confiance à l'appareil judiciaire congolais. Après Kinshasa, Lubumbashi ouvre ainsi une nouvelle page de l'histoire judiciaire du pays, avec une jeunesse prête à servir la loi, dans la droiture et au service du citoyen.

