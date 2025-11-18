Congo-Brazzaville: Coopération - Le Groupe secours catastrophe français offre du matériel au pays

Le Groupe secours catastrophe français (GSCF), une association des Sapeurs- pompiers humanitaires engagée depuis de nombreuses années dans l'aide humanitaire et les interventions d'urgence à travers le monde, a offert le 17 novembre à Brazzaville du matériel de secours à la direction de la Sécurité civile.

Le don destiné aux sapeurs-pompiers est constitué, entre autres, de 2460 vestes type F1, 715 chemises Type F1, 625 combinaisons Type F1, 1560 polos pompiers, des casques F1 et F2, des vestes et sur pantalons de feu, des pantalons de feu, des sweats et autres équipements. Il est estimé à 400.000 euros, soit 262.382.800 FCFA, répartis comme suit : 208.184 euros, soit 136.553.192 FCFA, pour le matériel acheté neuf par le GSCF, 191.816 Euros, soit 125.823.047 FCFA, pour le matériel reçu en don des différents partenaires.

Ce don a été réceptionné par le commandant de la sécurité civile, le général Albert Ngoto. Il lui a été transmis par le coordonnateur du projet de Solidarité internationale des partenaires locaux, Joe Borel Mahoungou Ncani. Ma mission s'inscrit dans une logique du long terme : équiper, former et renforcer l'autonomie des acteurs locaux face aux urgences, a-t-il expliqué.

Joe Borel Mahoungou Ncani a rappelé que cette opération marquait une étape d'un engagement plus vaste du GSCF jamais réalisé sur le continent africain. « D'autres actions, a-t-il poursuivi, sont en préparation, si elles sont facilitées, nous pourrons poursuivre nos prochaines missions ».

« Ce don est inestimable par son volume, également par son utilité professionnelle. Veuillez transmettre à monsieur Thierry Velu, président fondateur du GSCF nos profonds remerciements et notre engagement d'utiliser tout ce matériel colossal à très bon escient. Et, nous avons espoir que les relations entre votre association et notre structure vont se consolider pour que nous devenions de véritable partenaires », s'est réjoui le général Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile.

Rappelons qu'en 2024, un premier lot de matériel composé de cordages de différents diamètres, de gants, de piles, de matériel médical ainsi que des tenues avait été mis à la disposition de la Sécurité civile de la République du Congo.