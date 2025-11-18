Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Le chef de l'Etat inaugure l'usine de valorisation du gaz associé

En séjour de travail dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a inauguré le 17 novembre, l'usine de valorisation du gaz associé du champ Banga-Kayo, dans la sous-préfecture de Tchamba Nzassi.

Mise en oeuvre par la société chinoise Wing Wah exploration et production pétrolière SAU, en partenariat avec la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), l'usine de valorisation du gaz associé est un système complet comprenant, entre autres, des unités de traitement, de compression, de séparation, de liquéfaction, de stockage, de logistique et l'ensemble des infrastructures nécessaires pour transformer le gaz en produits énergétiques et industriels. En effet, le projet prévoit la production de gaz sec, de propane, de butane ainsi qu'un volume important de GNL destiné au marché national et international.

Le vice-président de la société Wing Wah E&P pétrolière SAU, Li Jin Qiang, a rappelé que l'inauguration de cette usine est le résultat de la vision du chef de l'Etat congolais et de son leadership qui a ouvert la voie, fixé l'ambition et instauré les cadres ayant rendu possible cette réalisation majeure pour le pays. « Pour donner une idée de l'ampleur, à pleine capacité, nous traiterons 5 millions de mètres cubes de gaz associé par jour, produisant ainsi plus de 219 000 tonnes de propane, 151 000 tonnes de butane, 88 000 tonnes et 250 000 tonnes de GNL, ainsi qu'une quantité importante de gaz sec. C'est un changement d'échelle majeur pour la République du Congo. Ce résultat est le fruit d'un programme maîtrisé, mis en oeuvre en trois phases dont la première en 2024, la deuxième en 2025 et la troisième en 2026 », a-t-il rappelé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Li Jin Qiang, chaque étape augmente la capacité, améliore la qualité de la production et renforce les bénéfices pour le pays. Filiale du groupe chinois Southernpec, Wing Wah ambitionne d'atteindre 500 000 barils équivalents en pétrole par jour d'ici à 2030. Il s'est également félicité des réformes engagées par le gouvernement depuis 2021 avec à la clé la création d'un climat de confiance et d'un cadre moderne permettant aux opérateurs d'améliorer leurs performances. « Grâce à cette impulsion, Wing Wah a pu transformer ses méthodes de travail et faire passer sa production en un temps record de 8 000 barils en 2021 à 58 000 barils aujourd'hui », s'est-il réjoui.

Le Congo, nouveau pays exportateur de gaz naturel liquéfié

D'après le vice-président de Wing Wah, c'est sur cette dynamique positive fondée sur une ambition partagée que s'appuie désormais le lancement de ce vaste projet intégré dont le déploiement est prévu pour décembre 2025. « Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est qu'un pilier de ce projet intégré. Ce futur projet vise à relier les trois permis à travers un réseau complet d'infrastructures, de pipelines, oléoduc, gazoduc, un centre de traitement d'huile et de gaz, un centre de transfert d'huile et de gaz, des routes industrielles nouvelles, plusieurs kilomètres de pistes réhabilitées et des ouvrages de franchissement pour garantir l'accès en toutes saisons », a-t-il poursuivi.

En effet, ce programme prévoit la réalisation de nombreux forages et d'infrastructures, permettant ainsi à lui seul un apport d'environ 200 000 barils équivalent pétrole à la production nationale avec plus de 7000 emplois directs et indirects. C'est un levier économique majeur, un moteur pour les jeunes et une opportunité pour les entreprises locales. « Ce projet n'aurait jamais vu le jour sans un partenaire essentiel la SNPC. Je tiens à saluer publiquement la sincérité de notre partenariat, la qualité de son l'accompagnement et son implication constante dans chaque étape. La SNPC est un acteur clé de notre réussite », a encouragé Li Jin Qiang.

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a salué l'ampleur des investissements consentis par la société Wing Wah, surtout son leader conjugué avec la robustesse de son approche technique qui lui ont permis de contribuer indubitablement à écrire une nouvelle page de l'histoire énergétique nationale. Ce qui participe au renforcement de la chaîne des valeurs gazières, à la réduction du torchage, à la création d'emplois qualifiés, à l'ancrage d'un tissu industriel solide et pérenne.

« Cet investissement quoique majeur ne constitue que l'un des volets de l'engagement croissant de Wing Wah sur notre sol... Ce projet appelé à structurer durablement l'avenir de plusieurs permis pétroliers opéré par Wing Wah, notamment Banga-Kayo, prévoit le fourrage de plus de 1 400 puits en 20 ans et des investissements de l'ordre de 23 milliards de dollars US. Ces 23 milliards de dollars US venant s'ajouter aux 4 milliards de dollars US du projet initial, portant ainsi l'investissement global futur de la société à environ 27 milliards de dollars US », a-t-il soutenu.

Selon lui, la vision présidentielle de faire du Congo une plate-forme énergétique régionale d'importance stratégique, capable de transformer ses ressources, de créer de la richesse et d'affirmer sa souveraineté énergétique, est en passe de prendre corps. Le Congo vient ainsi de faire son entrée dans le cercle restreint des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié.

Aux investisseurs, le ministre Bruno Jean Richard Itoua les a rassurés que le Congo demeure une terre d'opportunités, un pays en paix, stable garantissant la sécurité sur l'ensemble de son territoire et engagé dans une trajectoire d'attractivité durable.