Maroc: Les derniers développements concernant la Cause nationale au centre des échanges

Le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, dans le cadre de la dynamique des derniers développements de la question du Sahara marocain, a présidé le samedi 15 novembre 2025 à Laâyoune une rencontre consultative élargie avec l'ensemble des responsables, cadres et militants ittihadis se déployant dans les provinces du Sud du Royaume, dédiée à la discussion de l'évolution, par ailleurs positive de ce dossier national et à l'échange des points de vue autour du soutien et de la mise en oeuvre de l'Initiative Royale et la conception détaillée et minutieuse du plan d'autonomie sous souveraineté marocaine.

Cette rencontre dirigée par Driss Lachguar, accompagné de Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste- Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, Youssef Aïdi, président du Groupe d'opposition ittihadie à la Chambre des conseillers et de Essalek Al Moussaoui et El Mehdi Mezouari, membres du Conseil national, s'inscrit dans le cadre d'un déploiement tous azimuts faisant suite à la réunion présidée par les conseillers de Sa Majesté le Roi, tenue au Cabinet Royal, regroupant l'ensemble des dirigeants des partis politiques représentés au Parlement, réunion au cours de laquelle il fut procédé à une évaluation minutieuse et exhaustive des développements régionaux et internationaux ayant trait au dossier du Sahara marocain de même que ces acteurs politiques ont été invités à formuler leurs points de vue et leurs suggestions concernant la conception détaillée du plan d'autonomie présenté par le Maroc en tant que solution ultime à ce conflit artificiel.

Dans ce sillage, la direction de l'Union socialiste des forces populaires a sciemment opté pour l'ouverture de ces importantes consultations à partir des provinces du Sud, mettant en avant que la population du Sahara constitue, en tout état de cause, le noyau central de toute conception d'avenir de l'autonomie interne et que cette implication effective est à même d'assurer l'élaboration de suggestions réalistes tenant compte des attentes de la population locale et répondant à ses besoins et ses attentes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier secrétaire du parti des forces populaires, Driss Lachguar, a souligné lors de cette importante réunion que le parti de la Rose estime que l'association et l'implication des acteurs locaux, élus, cadres et formations civiles constituent naturellement l'introduction essentielle à l'édification d'un modèle de gestion efficient de l'autonomie.

Par ailleurs, a-t-il mis en avant, l'USFP accorde une importance particulière aux consultations initiées par l'Institution Royale chaque fois que cela se rapporte à des décisions stratégiques focalisées sur l'avenir du pays, compte tenu que l'approche participative traduit authentiquement la sagesse de l'Etat marocain et sa vision à long terme de même qu'elle garantit la participation des différentes forces politiques à la conception des plus grandes politiques dédiées à la consolidation de la position du pays et au renforcement de son intégrité territoriale.

D'autre part, il convient de noter que la visite de la Direction du parti des forces populaires à Laâyoune a bien constitué l'opportunité idoine de l'écoute directe des propositions des différentes structures et sections des provinces du Sud quant à la matérialisation et la mise en avant d'un style ittihadi ancré se fondant sur la proximité des bases et l'ouverture sur les compétences locales en particulier concernant les questions nationales sensibles. Cela traduit également la détermination du parti à assurer une conception opérationnelle et détaillée de l'autonomie à même de renforcer le développement local...