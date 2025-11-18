Maroc: La SNRT place la jeunesse au coeur de la défense de la cause nationale

Casablanca a vibré ce samedi au rythme d'un échange rare entre une institution médiatique de référence et une jeunesse avide de sens. À l'occasion de la clôture des activités de son stand au Salon international du livre enfant et jeunesse, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a offert une rencontre qui a fait plus qu'informer. Elle a transmis une vision. Celle d'un Maroc qui mise sur ses jeunes pour porter haut la cause nationale et l'intégrité territoriale.

Face à un public attentif, Abdellah Lachgar, rédacteur en chef central à Al Aoula, a rappelé la mobilisation exemplaire de la SNRT après le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé le 31 octobre 2025. Un discours qui a annoncé la portée de la décision du Conseil de sécurité concernant l'intégrité territoriale du Royaume.

Dans les dix jours qui ont suivi, la SNRT a agi avec une précision de grande rédaction. Il s'agissait de raconter l'histoire telle qu'elle se vit, d'en analyser les enjeux, et surtout d'en rapprocher la portée du citoyen. Une ambition qui s'est matérialisée avec la mise en place d'un studio à Laâyoune, connecté en permanence au siège de Rabat, afin de suivre l'évènement depuis son épicentre.

Entre le 30 octobre et le 8 novembre, le studio de Laâyoune a livré vingt-cinq heures d'antenne, cent quinze sujets, vingt-deux journaux télévisés et soixante-seize invités, parmi eux des experts, des responsables et des voix citoyennes. Les équipes ont enregistré plus de deux cents déclarations et couvert dix provinces du Sud grâce à dix correspondants appuyés par un staff de soixante professionnels.

Cette mobilisation s'est distinguée par une diversité linguistique assumée, fidèle à l'esprit du service public. Les bulletins ont été diffusés en arabe, en amazigh, mais aussi en français et en espagnol. Une ouverture qui a permis de donner à ce tournant historique un écho national et international.

Al Aoula a renforcé cette dynamique avec la diffusion de six documentaires sur la Marche Verte et le développement des provinces du Sud, ainsi que plusieurs épisodes d'émissions phares enregistrés depuis Laâyoune. Des formats qui ont donné la parole à des citoyens, à des jeunes, et à ceux qui vivent au quotidien les avancées du Royaume.

À Casablanca, cette rencontre avec les jeunes au SILEJ a été aussi l'occasion de rappeler que la mission de la SNRT ne s'arrête pas à la couverture des grands moments. Elle inclut la transmission des valeurs qui façonnent l'avenir. En partenariat avec l'UNICEF Maroc, deux initiatives ont marqué la clôture du stand : Un atelier d'initiation à la réalisation de reportages destinés aux enfants, suivi d'une rencontre autour du rôle du service public dans la promotion des droits de l'enfant.

Pour la troisième année consécutive, la SNRT s'inscrit ainsi dans les programmes internationaux Kids takeover et Listen to the futur. Une preuve que la construction de l'avenir médiatique du pays commence aujourd'hui, auprès de celles et ceux qui en seront demain les gardiens.