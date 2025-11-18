Maroc: Hakimi rassure sur son état de santé, il veut vite retrouver la pelouse

18 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

L'International marocain et latéral droit du Paris Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi a rassuré ses fans sur son état de santé, montrant qu'il veut vite retrouver la pelouse.

Victime d'une entorse après un violent tacle de Luis Díaz lors de PSG-Bayern Munich (1-2), Hakimi a posté des photos et une vidéo sur son compte Instagram le montrant s'entraîner en salle avec son attelle à la cheville gauche.

Le défenseur marocain aux performances exceptionnelles en club comme en sélection veut ainsi être au rendez-vous d'une CAN qui se joue à domicile dans quelques semaines, commente la presse française.

Achraf Hakimi figure sur la liste des favoris pour le titre de Joueur africain de l'année, d'après la liste des nommés dans les catégories masculines des CAF Awards 2025, qui récompensent les meilleurs joueurs, entraîneurs, clubs et équipes nationales du continent.

Il est également nommé pour le prix "The Best FIFA Football Awards 2025", qui distingue chaque année les plus grandes figures du football mondial.

Formé au Real Madrid, le joueur marocain est l'auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, couronnée par un titre de champion de France et une victoire en Ligue des champions.

