Maroc: Immobilier - Le Salon 'Ayam Immo' du groupe BCP fait escale à Tanger

Le Salon "Ayam Immo", initié par le groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a fait escale, vendredi à Tanger, réunissant professionnels du secteur immobilier, partenaires financiers et visiteurs intéressés par les opportunités d'acquisition ou d'investissement.

Organisé dans le cadre d'une tournée nationale, ce Salon vise à rapprocher l'offre immobilière des citoyens en mobilisant l'ensemble de l'écosystème immobilier de la région pour offrir un parcours client complet et personnalisé.

L'événement propose un accompagnement allant de la recherche du bien à la concrétisation du projet immobilier, résidentiel ou professionnel, avec un accès direct à un écosystème intégré d'experts: promoteurs, agences immobilières, notaires, architectes, enseignes d'ameublement, spécialistes du financement et de l'assurance, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, le président du directoire de la Banque Populaire de Tanger-Tétouan, Mohamed Affane, a indiqué que ce Salon ambitionne de contribuer à la dynamique immobilière de la région en réunissant l'ensemble des acteurs concernés, à savoir les professionnels du secteur et les visiteurs en quête de solutions de logement.

L'objectif est de créer un espace d'échange et d'opportunités où chacun peut s'informer, comparer les offres et prendre des décisions éclairées dans les meilleures conditions, de manière rapide et efficace, a-t-il expliqué, notant que la Banque populaire met à disposition de ses clients un ensemble d'avantages, outre des offres spécifiques destinées aux promoteurs immobiliers.

"A travers ces deux journées, nous aspirons à accompagner l'ensemble des acteurs de ce secteur essentiel pour la région, en veillant à leur offrir un cadre propice pour avancer, échanger et concrétiser leurs projets", a-t-il ajouté.

Cette étape de Tanger, qui vient après celles de Marrakech, Casablanca et Rabat, met en avant une offre diversifiée de projets immobiliers, allant du résidentiel aux biens destinés aux professionnels, permettant ainsi de répondre aux besoins de la clientèle.

En ligne avec la stratégie du groupe BCP, "Ayam Immo" 2025 introduit plusieurs nouveautés, notamment l'intégration, pour la première fois, de l'immobilier d'entreprises, la création d'un espace dédié aux professions libérales, ainsi que l'organisation d'une conférence thématique sur les enjeux et tendances du marché immobilier, animée par des experts du secteur.

A travers ce concept inédit, le groupe réaffirme ses valeurs de proximité, d'innovation et de citoyenneté, en allant à la rencontre de ses clients dans les différentes régions du Royaume pour leur offrir le meilleur accompagnement dans la concrétisation de leurs projets immobiliers.