Maroc: Industrie - L'accès au financement bancaire jugé 'normal' par 87% des patrons au T3-2025

L'accès au financement bancaire aurait été jugé "normal" par 87% des entreprises industrielles, tandis que 11% d'entre elles l'auraient qualifié de "difficile" au troisième trimestre 2025 (T3-2025), indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces proportions se situent respectivement à 94% et à 6% dans l'"agroalimentaire", à 87% et à 13% dans la "mécanique et métallurgie", à 82% et à 11% dans la "chimie et parachimie" et à 67% et à 33% dans le "textile et cuir", selon les résultats trimestriels de l'enquête de conjoncture du T3-2025, publiés par BAM.

Quant au coût du crédit, il aurait été en stagnation selon les entreprises et ce, dans toutes les branches hormis le "textile et cuir" où 79% des entreprises indiquent une stagnation et 13% une hausse, rapporte la MAP.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, elles auraient été en stagnation selon les industriels. Par branche, elles auraient augmenté dans l'"agroalimentaire", reculé dans la "chimie et parachimie" et dans le "textile et cuir" et stagné dans la "mécanique et métallurgie".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces dépenses auraient été financées à hauteur de 74% par des fonds propres et 26% par crédit.

Pour les trois prochains mois, 58% des industriels anticipent une stagnation des dépenses d'investissement et 26% une hausse.

Par branche, les industriels prévoient une hausse dans l'ensemble des branches hormis la "chimie et parachimie" où ils anticipent une baisse.