Le Fonds d'équipement communal (FEC) confirme son engagement en faveur du développement durable des territoires, avec 90% des projets engagés à fin septembre 2025 classés dans les catégories à risques environnementaux et sociaux minimes et maîtrisables.

"Dans ce cadre, et conformément à la politique environnementale et sociale (E&S) de l'institution, les résultats du rating E&S font ressortir que la majorité des projets engagés à fin septembre 2025, soit 90%, sont classés dans les "Catégories D ou C" et concernent des projets à risques minimes et maîtrisables", indique le FEC dans un communiqué.

L'activité de financement a connu une croissance notable durant cette période, avec des engagements et décaissements de prêts en progression d'environ 50% par rapport à la même période de 2024, atteignant respectivement près de 2,7 milliards de dirhams (MMDH) et 1,8 MMDH, rapporte la MAP.

Ces financements ont concerné la réalisation de plusieurs projets à fort impact social et climatique, portés par les collectivités territoriales. Ces projets se distinguent, globalement, par leur contribution à la réalisation des objectifs du développement durable (ODD) à l'échelle des territoires, particulièrement ceux relatifs à la réduction des disparités (ODD 10), au développement des villes durables (ODD 11), ainsi qu'à la lutte contre les effets du changement climatique (ODD 13).

Fidèle à son engagement constant de proposer les meilleures conditions de financement aux collectivités territoriales, le FEC poursuit ses efforts dans la mise en oeuvre de sa stratégie financière axée sur la mobilisation de ressources à des taux compétitifs, notamment auprès de bailleurs de fonds internationaux de premier plan, dont les financements représentent, au 30 septembre 2025, près de 25% des ressources d'emprunt de la banque.

En conséquence de cet engagement, le PNB s'est établi à 491 MDH à fin septembre 2025, soit un niveau comparable à celui enregistré au cours de la même période de l'année précédente.

A travers ces réalisations, la banque consolide son offre de financement adaptée et sa détermination à accompagner un développement équilibré et intégré des territoires.