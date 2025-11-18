Maroc: Cinemamed de Bruxelles - Une 25ème édition bercée par les univers du 7ème art marocain

Le Maroc s'affirme comme le fil conducteur de la 25e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles (Cinemamed), à travers une sélection éclectique de films présents dans toutes les sections de cet événement qui célèbre cette année un quart de siècle d'histoire et de passion cinématographique.

Des fictions audacieuses aux documentaires poignants, le cinéma marocain irrigue cette édition anniversaire de ses nuances, de ses récits et de ses imaginaires pluriels, offrant au public une immersion unique dans la richesse et la diversité de son univers créatif.

Du 27 novembre au 5 décembre 2025, les salles obscures bruxelloises vibreront au rythme de plus de 80 films issus de 21 pays du bassin méditerranéen qui seront projetés le long de cette édition placée sous le thème "Mémoire vive". L'affiche du festival "Une tasse de café" rappelle la vocation d'échange et de partage du Cinemamed, véritable espace de rencontres et de dialogue entre les cultures.

Le Maroc, à travers sa production cinématographique riche et variée, illustre parfaitement la mission du festival qui est de favoriser les échanges entre les cultures méditerranéennes, promouvoir la diversité artistique et sensibiliser le public aux enjeux de la mémoire et de l'identité.

Cette édition invite le public à explorer les récits et les visions qui ont marqué la mémoire culturelle en Méditerranée, ainsi que la manière dont ils ont influencé la création cinématographique de la région.

Dans ce cadre, le Maroc occupe une place centrale, non seulement pour sa richesse culturelle et historique, mais aussi pour la vitalité de son cinéma, capable de raconter des histoires ancrées dans la réalité sociale et de porter au grand écran des thèmes universels, faisant du 7e art un véritable vecteur de dialogue interculturel.

Le public bruxellois pourra ainsi découvrir des récits où l'histoire, la culture et l'identité marocaines sont racontées avec originalité, plongeant les spectateurs dans une expérience immersive ouverte sur des univers créatifs variés et profondément humains.

Dès l'ouverture du festival, les films marocains occuperont largement les écrans bruxellois et les différentes rubriques du Cinemamed. "Derrière les palmiers", le long métrage de Meryem Benm'Barek qui aborde le poids des différences culturelles et sociales au sein des couples mixtes, sera l'ambassadeur du cinéma marocain en compétition officielle.

Dans la section "RêVolution", dédiée aux récits de jeunesse, le film "Bouchra" d'Orian Barki et Meriem Bennani, présenté au Festival de Toronto, plongera le public dans une histoire sur l'identité des migrants, souvent tiraillés entre traditions familiales, racines et modernité.

La mémoire ouvrière marocaine sera, quant à elle, évoquée à travers le court métrage documentaire "L'Mina" de Randa Maroufi, qui sera projeté dans la section "Coup de coeur du court". Le festival rendra également hommage au cinéma marocain à travers la projection de "Ali Zaoua, prince de la rue" de Nabil Ayouch et "Au-delà de Gibraltar" de Taylan Barman et Mourad Boucif.

L'empreinte marocaine s'étendra à la programmation "Prestige" avec "Reines" de Yasmine Benkirane, présenté à la Mostra de Venise et au Festival de Marrakech.

La clôture de l'événement se fera aussi sur une note purement marocaine avec la première belge de "Calle Málaga" de Maryam Touzani, coproduction internationale qui représentera le Maroc aux Oscars.

Le Royaume sera également présent au sein du jury de la compétition officielle où siègera la réalisatrice Samira El Mouzghibati, connue pour son documentaire "Les Miennes", aux côtés de figures majeures du monde de l'art et de la culture.

Cette présence, tant derrière que devant la caméra, souligne la place essentielle du Maroc dans le paysage cinématographique régional.

Avec cette programmation, soigneusement sélectionnée, le Cinemamed confirme sa vocation de carrefour de dialogue entre les peuples et de promotion de la diversité culturelle. Entre hommage au passé et regards vers l'avenir, cette édition promet une expérience cinématographique riche, portée par des récits authentiques et des visions artistiques singulières qui touchent les coeurs, ravivent les souvenirs et éveillent les émotions.