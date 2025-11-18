Maroc: Lever de rideau sur le 14ème Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador

Le rideau a été levé, samedi soir, sur la 14ème édition du Festival international de cinéma et mémoire commune de Nador, qui se tient jusqu'au 20 novembre sous le thème «Mémoire de la paix».

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, organisée par le Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la glorieuse Marche Verte, s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Nador, Jamal Chaarani, et de plusieurs personnalités, marocaines étrangères, de divers horizons.

Elle a été marquée par la remise du Prix international «Mémoire pour la démocratie et la paix», qui est à sa 8e édition, à M. Omar Azziman en hommage à son parcours académique et juridique exceptionnel et à son rôle majeur dans la consolidation de la justice transitionnelle marocaine, modèle reconnu à l'échelle internationale.

Un hommage exceptionnel a également été rendu à la poétesse koweïtienne Souad Al-Sabah, pour l'ensemble de son oeuvre intellectuelle et créative, ainsi que pour ses contributions remarquables dans les domaines de la littérature, des droits humains et de la défense des valeurs de justice, de liberté, de dignité et d'égalité.

Le Festival a honoré, par la même occasion, trois figures marocaines du septième art, à savoir Said Taghmaoui, acteur de renommée internationale, Mohamed Abderrahmane Tazi, réalisateur emblématique du cinéma marocain, et Mariam Essalmi, actrice originaire de Nador, symbole du talent féminin local.

Placé sous le signe de «La fidélité à la fidélité», le festival consacre cette édition à des figures qui ont marqué la culture, l'art et la pensée par leur engagement sincère, ont souligné les organisateurs, insistant sur le fait que la reconnaissance est une valeur humaine universelle et que la paix commence par la fidélité.

Pour le président fondateur du Centre de la mémoire commune pour la démocratie et la paix, Abdeslam Boutayeb, cette édition se tient dans un contexte mondial troublé, marqué par la multiplication des crises et l'aggravation des conflits, ce qui renforce la nécessité de considérer la justice transitionnelle comme un pilier essentiel de la réconciliation et de la reconstruction de la confiance.

C'est dans cet esprit que le festival a choisi le thème «Mémoire de la paix», afin d'offrir un espace de réflexion collective reliant le septième art, la culture des droits humains et la paix, dans une rencontre créative entre image, mémoire et responsabilité, a-t-il dit à l'ouverture de cette manifestation cinématographique.

Notant que les thèmes retenus pour le festival changent d'une édition à l'autre mais l'objectif reste le même, il a fait remarquer que l'éducation à la paix est essentielle et que la préservation de la mémoire de la paix constitue un engagement collectif.

Le festival présentera lors de cette édition une sélection de films documentaires explorant la mémoire humaine comme horizon de paix et de réconciliation, parmi lesquels : «Je me souviendrai de toi» de Mohamed Reda Guaznai (Maroc), «Cubaraouis» réalisé par Aziz Khwadir et Ever Miranda (Cuba/Maroc), «Autour du feu» de Laura Cazador et Amanda Cortés (Suisse) et «Jauk» de Hassan Benjelloun (Maroc), «Le Militant» de Juan Gamero (Espagne), «Les Arbres silencieux» d'Agnieszka Zwiefka (Pologne), et «Les Larmes des héros» de Francesca Lolli et Bruno Bigoni (Italie).

La programmation inclut également vingt films de fiction, longs et courts métrages, représentant plusieurs pays, explorant des thématiques humaines contemporaines et célébrant la puissance artistique du cinéma.

Les jurys du festival, au nombre de trois, sont composés de personnalités éminentes issues des milieux académiques, culturels, cinématographiques, politiques et des droits humains, reflétant la diversité des visions et des expériences humaines.

Il s'agit du jury des longs métrages de fiction, qui est présidé par Leila Kilani (Maroc), aux côtés de Marcelo Novais Téles (Brésil), Hassan Abdelhamid (Irak), Sergio Benvenuto Solás (Cuba), Carlos Taillefer (Espagne), Aksel Fauzi (Maroc) et Antonio Urrata (Italie).

Le jury des documentaires est présidé par Najat Vallaud-Belkacem (France) et composé d'Amer Etamimi (Koweït), Sultan El Khatib (Irak), Mohamed Hmoudane (France/Maroc), Jean Dost (Syrie) et Luis Pedron (Etats-Unis).

Quant au jury des courts métrages, il est présidé par Nadia Lamhaidi (Maroc), épaulée par Lorca Sbeity (Liban), María Iglesias (Espagne), Nahed Salah (Egypte), Jaime Noguera (Espagne), Susan Abu Hazan (Liban) et Hassan Hamouti (Maroc/Espagne).

Le festival poursuit ainsi son engagement à faire du cinéma et de la mémoire des instruments de dialogue, de justice et de réconciliation, contribuant à bâtir un avenir fondé sur la dignité humaine, l'équité et la paix.