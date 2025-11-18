Maroc: Tomber de rideau sur le 1er Fusion Show Ayta D'Bladi

Le rideau est tombé, samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, sur la première édition du Fusion Show Ayta D'Bladi, à l'issue d'une soirée exceptionnelle ayant réuni plusieurs figures emblématiques de la scène musicale nationale.

Dans une atmosphère unique, le public a été enchanté par un spectacle où le patrimoine populaire marocain s'est harmonieusement mêlé aux sons contemporains, porté par des artistes de renom tels qu'Abdelaziz Stati, Abdellah Daoudi, Manal Benchlikha et Ibtissam Tiskat, réunis autour d'un même objectif : offrir une relecture moderne du riche répertoire de l'Aïta.

La soirée a été marquée par des duos qui ont porté l'ambiance à son apogée. Abdelaziz Stati et Ibtissam Tiskat ont interprété Laâloua, dans une fusion entre la puissance vocale du premier et la douceur du timbre de la seconde. Le duo Abdellah Daoudi et Manal Benchlikha a, de son côté, livré une version revisitée de Mal Habibi, tirée de l'Aïta Rkoub El Khayl, dans une performance alliant énergie, émotion et modernité.

Abdelaziz Stati s'est également illustré en solo, interprétant plusieurs de ses titres phares, dont Sidi Ahmed, repris en choeur par un public conquis.

A cette occasion, il a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que sa participation à cette première édition du Fusion Show Ayta D'Bladi constitue "une célébration de l'authenticité et de la modernité", mettant en avant l'importance du croisement entre les rythmes contemporains et l'esprit authentique de l'Aïta.

Pour sa part, Ibtissam Tiskat a proposé des titres de son répertoire avant d'interpréter pour la première fois un passage d'Aïta, qualifiant "cette expérience de singulière et d'un grand honneur".

Manal Benchlikha a, en outre, enflammé la scène avec plusieurs de ses chansons populaires, notamment Niya, Kon Jat Aaliya, Call Me, Nta et Ma Khlaou Ma Qalou, avant de se joindre à Abdellah Daoudi. Elle a confié son inquiétude avant ce duo où elle a veillé à conserver l'essence de l'Aïta tout en y apportant sa touche personnelle.

Pour sa part, Abdellah Daoudi a offert un medley de ses plus grands succès, dont Qoulou Liha Tensani, Haka Ajebni Rassi et Ha Malo, suscitant une forte interaction avec le public.

Daoudi a exprimé sa satisfaction quant au duo qui l'a réuni avec Manal Benchlikha, estimant que la fusion entre rap et rythmes populaires "a donné naissance à un style musical singulier qui a été au goût du public".

Durant trois jours, le festival a proposé au public une programmation éclectique où se sont rencontrées traditions, modernité et diversité, reflétant la richesse de la musique marocaine.

En marge des spectacles, un espace muséal dédié à l'histoire de l'Aïta a permis aux visiteurs de découvrir ses origines, ses écoles et ses grandes figures, offrant une immersion dans l'un des piliers du patrimoine immatériel marocain.

Organisée par Public Events, cette première édition du Fusion Show Ayta D'Bladi a constitué une célébration du pluralisme musical du Royaume et une invitation à redécouvrir un art vivant transmis de génération en génération.