Maroc: La FRMF rend hommage aux anciens internationaux de la ligue régionale Tanger-Tétouan-Al Hoceïma

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a rendu hommage, dimanche, à un groupe d'anciens joueurs internationaux ayant porté les couleurs de l'équipe nationale A à différentes périodes, et appartenant à la Ligue régionale Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, en reconnaissance de leur parcours sportif et de leur importante contribution au développement du football national.

Cet hommage a constitué un moment émouvant qui a remis en lumière des noms ayant marqué la gloire du football marocain à différentes époques et laissé une empreinte durable dans la mémoire des passionnés, indique un communiqué de la FRMF.

"Les joueurs honorés se sont rendus ce jour au lieu de résidence de l'équipe nationale à Tanger, où ils ont été chaleureusement accueillis par les joueurs actuels et le staff technique", précise la même source, ajoutant que la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère conviviale empreinte de respect et d'estime.

Les deux parties ont échangé autour du parcours du football national et de son évolution, et les joueurs actuels ont pu découvrir de près les expériences de leurs prédécesseurs qui ont ouvert la voie aux nouvelles générations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cette rencontre n'avait pas uniquement une dimension honorifique ; elle portait également une dimension symbolique reflétant l'importance du lien entre les générations et soulignant la valeur de la reconnaissance envers ceux qui ont servi le maillot national avec dévouement et sincérité", selon la Fédération.

Elle a aussi constitué une occasion pour les jeunes joueurs de bénéficier de l'expérience des anciens et de s'inspirer de l'esprit de sacrifice et de responsabilité qui a marqué leurs carrières.

A travers cet hommage, la FRMF réaffirme son engagement à ancrer la culture de la reconnaissance et à encourager toutes les initiatives reliant le passé au présent et renforçant l'esprit d'appartenance au sein de la famille du football marocain, conclut le communiqué.