L'Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack (USSEIN), en partenariat avec l'Ambassade de France et le Groupe inter-institutionnel de concertation et de coordination en géomatique (GICCG), a inauguré hier, lundi 17 novembre, son premier colloque international consacré à la géomatique et à l'intelligence artificielle. Placée cette année sous le thème : « la géomatique et l'intelligence artificielle au service d'une agriculture durable et intelligente », cette rencontre, structurée autour de sous-thèmes considérés comme des facteurs stratégiques de développement, vise essentiellement à rassembler experts, chercheurs, spécialistes et acteurs évoluant dans ces deux domaines, afin d'harmoniser et de mutualiser les cadres d'application ainsi que les travaux actuellement conduits en géomatique et en intelligence artificielle.

Pour les universitaires à l'origine de cette initiative, l'objectif est également d'examiner la manière dont ces deux thématiques peuvent servir les communautés, et d'identifier les apports futurs de la géomatique et de l'intelligence artificielle au développement socio-économique du Sénégal et d'autres pays. Durant trois jours, les 17, 18 et 19 novembre, les participants travailleront autour de panels, tables rondes et activités scientifiques destinées à alimenter une réflexion collective articulée autour de sujets variés : agriculture intelligente et télédétection, gestion durable des ressources naturelles, développement de la géomatique et construction d'un écosystème collaboratif, données, infrastructures et intelligence spatiale, entre autres thématiques.

Ces différentes approches constituent autant de leviers pour encourager les exploitants agricoles à saisir les opportunités scientifiques qu'offrent ces innovations, afin d'améliorer durablement leurs rendements et de contribuer de manière significative à la croissance économique nationale. En effet, grâce à la géomatique et à l'intelligence artificielle, les producteurs pourront recourir à des drones, à des images satellitaires optiques, à des radars, à des lidars ou encore à un arrosage piloté à distance, ouvrant la voie à une agriculture de précision mieux protégée contre les contre-performances.

Pour les initiateurs du colloque et pour l'USSEIN, université à vocation agricole, il apparaît désormais impossible de développer l'agriculture sénégalaise sans intégrer ces deux technologies innovantes. L'introduction de ces outils dans les anciens systèmes d'exploitation constitue d'ailleurs l'un des axes majeurs du colloque, dont l'ambition est de mettre à la disposition des producteurs l'ensemble des modèles agronomiques pertinents, notamment la géomatique, aujourd'hui au coeur d'une agriculture moderne et prospère. À travers cette initiative, les universitaires entendent ainsi accompagner et superviser l'écosystème mis en place dans le cadre du projet, pour promouvoir une agriculture technique fondée sur l'utilisation d'un matériel performant capable de dynamiser les productions dans toutes les filières agricoles du pays.

