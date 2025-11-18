Sénégal: Renforcement de la recherche clinique - Le Crcf hérite du Master de l'Université Rose Dieng

L'université Rose Dieng a lancé hier, lundi 17 novembre, un nouveau master en recherche clinique. Un programme confié au Centre Régional de Recherche et de Formation à la Prise en Charge Clinique de Fann (CRCF)de Dakar. Selon les acteurs, cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités nationales de renforcer la souveraineté sanitaire à travers la production de connaissances et de solutions ancrées dans le contexte sénégalais.

Pour l'enseignante-chercheuse, professeure d'université Maimouna Touré Kane, ce master professionnel est destiné aux acteurs de santé, aux médecins, aux pharmaciens, aux chirurgiens-dentistes, à tous ceux qui oeuvrent au niveau de la santé et même les infirmiers expérimentés, les sage-femmes. « La conditionnalité, c'est d'être détenteur d'un master 1, parce que c'est un master 2, qui est décliné en deux semestres. Et l'objectif, c'est vraiment de renforcer les capacités de ces agents de santé pour qu'ils puissent contribuer de façon significative à la recherche clinique au niveau de notre pays.

Parce que, selon les dernières statistiques, la recherche clinique qui est composée principalement des essais cliniques montrent que seuls 3% de ces essais sont pratiqués au niveau du continent africain » a renseigné le Professeur Maimouna Touré Kane. Et de renchérir : « nous avons également une concentration géographique, car c'est seulement certains pays qui abritent l'ensemble de ces essais cliniques. C'est généralement au niveau de l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Nord, comme Maroc, Algérie. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui participe beaucoup plus dans ces essais cliniques ».

Pour le directeur de l'université Rose Dieng, un gap est à combler dans la formation et c'est presque dans le cadre de la souveraineté sanitaire, au niveau national, de se doter de ressources humaines de qualité pour faire des études cliniques, de nombreux essais cliniques d'ailleurs, qui vont accompagner la montée en puissance de la recherche endogène. « Au départ, on est dans des formations diplômantes car elles donnent plus de gages, de confiance aux partenaires, aux bailleurs, mais également aux ministères. On est des enseignants-chercheurs qualifiés dans le domaine de la recherche clinique, à même d'adresser les problématiques de santé publique » a déclaré Pr Mamadou Sarr.

Et d'avancer : « les enseignants-chercheurs de la Faculté de médecine sont beaucoup initiés à la recherche fondamentale. Ils font beaucoup de recherche clinique, mais qui n'a pas été forcément institutionnalisée, de façon à ce que, de leur pratique quotidienne, ils puissent élaborer des procédures, des protocoles, respecter des normes académiques en termes de recherche clinique, de façon à pouvoir adresser les questions et les problématiques de santé publique, qui nous assaillent tous les jours, pour faciliter la remontée des données d'information, des données scientifiques, leur traitement, leur analyse. La proposition de protocoles sur des thématiques particulières nécessite forcément une formation certifiante » .