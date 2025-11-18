Reçu par le Président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, le diplomate marocain salue les liens historiques entre les deux pays et confirme la participation de Rabat à ce grand rendez-vous continental.

Dans le cadre des préparatifs de la 47e Conférence des Présidents de Parlements de l'Union Parlementaire Africaine (UPA), que la capitale congolaise abritera du 18 au 22 novembre, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en République Démocratique du Congo, Rachid Agassim, a été reçu en audience au Palais du Peuple par le Président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde.

Le Maroc confirme une participation de haut niveau

À l'issue des échanges, le diplomate marocain a salué la profondeur des relations historiques et fraternelles entre le Royaume du Maroc et la République Démocratique du Congo.

Il a souligné l'importance du dialogue parlementaire, tant dans le cadre bilatéral que dans les mécanismes de concertation continentale, réaffirmant la volonté de Rabat de renforcer la coopération avec Kinshasa.

Rachid Agassim a également confirmé la participation d'une importante délégation marocaine, conduite par le Président de la Chambre des Représentants, aux assises de l'UPA qui réuniront à Kinshasa les plus hautes autorités parlementaires africaines.

Un geste d'amitié sportive

Profitant de cette rencontre institutionnelle, l'ambassadeur a adressé ses félicitations aux Léopards de la RDC pour leur récente performance dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, formulant des voeux de succès pour la suite de leur parcours.