Afrique: En battant le Nigeria 1-1/4-3, RDC - Les Léopards accueillis en triomphe par Tshisekedi au Stade des Martyrs

Après leur victoire face aux Super Eagels du Nigeria en finale des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique, dimanche, à Rabat, au Maroc, les Léopards de la République Démocratique du Congo ont été accueillis par le Chef l'Etat, le président Félix-Antoine Tshisekedi, lundi, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Le vol transportant les vaillants Léopards est arrivé à l'aéroport international de Ndjili à 16h15.

Le temps de sortir de l'aéroport, braver la foule qui les attendait le long du boulevard Lumumba, les Léopards ne sont arrivés au stade des Martyrs que vers 19h. Ils ont trouvé le président de la République qui les attendait depuis plusieurs heures avec impatience. Tout protocole rangé, Félix Tshisekedi s'est pointé en premier sur la pelouse du stade des Martyrs, puis s'en est suivie la sortie des joueurs par l'entrée principale du stade. Le président les a serrés les mains, l'un après l'autre, avant de monter tous sur le podium érigé pour la circonstance pour la photo de famille.

Le moment le plus fort a été la remise des symboles nationaux, notamment le drapeau tricolore de la RDC au capitaine Chancel Mbemba pour la suite et fin de ce barrage. Chancel Mbemba a encore réitéré son engagement et sa détermination de continuer à mouiller le maillot de l'équipe nationale pour arracher cette qualification à la Coupe du monde. La cérémonie s'est clôturée par un huis clos entre le président de la République et les joueurs dans les vestiaires.

Mpasi demande l'entrée de Fayulu pour les tirs au but

Dans la série des réactions, restons sur ce que les joueurs eux-mêmes ont déclaré en termes de ce match héroïque, Lionel Mpasi dit avoir demandé à l'entraîneur de faire entrer Timothy Fayulu pour la séance des tirs au but :

«On travaille beaucoup les séances de tirs au but à l'entraînement. Tim est très performant dans ce domaine. J'ai eu une discussion avec lui hier. Il m'a expliqué qu'il avait déjà vécu une situation similaire à Sion : il était entré pendant la séance des TAB et avait délivré son club. C'est comme ça qu'il avait gagné sa place. Sur le moment, j'ai donc eu ce pressentiment. A la mi-temps des prolongations, j'ai demandé au coach de garder un changement au cas où, parce que je sentais Tim prêt pour la séance des TAB. Dieu merci, ça a marché ».

De son côté, Timothy Fayulu, submergé par l'émotion après sa soirée héroïque a réagi en ce sens : « Fier d'avoir répondu présent pour ma nation et d'y avoir apporté ma part. Tous ensemble et unis pour le peuple ». Un message qui traduit toute la fierté, la responsabilité et l'amour qu'il porte à la RDC.

Pour sa part, la pépite Noah Sadiki a réagi par rapport au propos du sélectionneur nigérian, Eric Chelle, qui a évoqué un prétendu maraboutage dans le rang du staff technique des Congolais pendant la séance de tirs au but.

« [RIRES] Et si on avait perdu, il aurait parlé de gris-gris ? C'est bizarre. Je veux rester respectueux. Quand je perds, j'assume ma défaite, comme contre le Sénégal. Je trouve ça un peu petit de sa part».