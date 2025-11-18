Après deux jours d'intenses pourparlers tenus dans la grande salle polyvalente de l'immeuble du Cinquantenaire, la Direction Générale de l'Office Congolais de Contrôle (OCC) et la délégation syndicale ont conclu, le vendredi 14 novembre 2025, un protocole d'accord majeur. Cet accord, qualifié d'historique par les deux parties, vise à préserver le pouvoir d'achat des agents et cadres face à l'impact de l'appréciation de la monnaie nationale sur leurs salaires.

Au terme de discussions marathoniennes entamées le 10 novembre, le Directeur Général, le Dr Etienne Tshimanga Mutombo, et le banc syndical, conduit par le Président de la Délégation Syndicale Nationale, Monsieur Chiro Chirhuza, ont apposé leurs signatures sur un document qui marque un tournant décisif dans la vie sociale de cet établissement public.

Un consensus pour préserver le pouvoir d'achat

Le coeur du problème résidait dans un paradoxe économique complexe : l'appréciation constante du Franc Congolais. Si une monnaie forte est souvent un signe de bonne santé macroéconomique, elle peut avoir des effets négatifs sur les salaires lorsque ceux-ci sont, en partie ou en totalité, indexés ou calculés sur une base en devise étrangère. Cette situation entraînait une érosion progressive mais bien réelle du pouvoir d'achat des travailleurs de l'OCC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Conscient de cette réalité et fidèle à son engagement pour le bien-être de son personnel, le Dr Etienne Tshimanga Mutombo a initié ces assises pour trouver une solution durable. La Direction Générale et le banc syndical se sont ainsi accordés sur un nouveau taux de compensation, un mécanisme juste et équilibré destiné à neutraliser les effets de la fluctuation du taux de change et à garantir la stabilité des revenus des agents.

Un dialogue constructif salué par les deux parties

Avant la signature officielle, les deux délégations ont procédé à une relecture minutieuse du protocole, apportant les derniers ajustements pour s'assurer d'une convergence parfaite des vues. Cette démarche témoigne du climat de sérénité et de respect mutuel qui a caractérisé l'ensemble des travaux.

Prenant la parole en premier, le Président de la Délégation Syndicale Nationale, Monsieur Chiro Chirhuza, n'a pas tari d'éloges à l'égard du management de l'Office. Il a salué « la disponibilité et l'engagement du Directeur Général, le Dr Etienne Tshimanga Mutombo, à trouver des solutions durables aux préoccupations sociales des agents». Pour lui, la qualité des échanges et le climat apaisé des discussions ont permis d'aboutir à « une avancée majeure pour le personnel de cet établissement public à caractère scientifique et technique ».

En réponse, le Directeur Général de l'OCC a exprimé sa profonde gratitude envers la délégation syndicale pour sa collaboration constructive. Le Dr Tshimanga Mutombo a réaffirmé sa détermination à privilégier la concertation comme mode de gouvernance et à oeuvrer sans relâche pour la sauvegarde du pouvoir d'achat du personnel, tout en respectant les impératifs de gestion et les obligations institutionnelles de l'Office.

Un appel à la responsabilité et à la production

Cet accord constitue une victoire pour le dialogue social. Le Directeur Général a tenu à rappeler qu'il engage toutes les parties. Il a ainsi lancé un appel vibrant à l'ensemble du personnel, l'invitant à « renforcer les efforts de production ». Cette augmentation de la productivité est, selon lui, la condition sine qua non pour permettre à l'Office d'honorer les nouveaux engagements financiers découlant de ce protocole et de garantir la performance globale de l'institution.

Depuis son avènement à la tête de l'OCC, le Dr Tshimanga Mutombo a fait du dialogue social la pierre angulaire de sa politique managériale, prouvant sa volonté de désamorcer les tensions et de préserver un climat de travail harmonieux.