Congo-Kinshasa: CIRGL - Le Gouvernement déterminé à contribuer à la réussite totale du mandat de Félix Tshisekedi

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, et son collègue de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, ont conjointement animé hier, lundi 17 novembre 2025, au studio Mama Angebi de la RTNC, un briefing spécial consacré aux enjeux du 9ème Sommet ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs, tenu le 15 novembre dernier à Kinshasa.

Durant leur prestation, les deux membres du Gouvernement que dirige la Première Ministre Judith Suminwa, ont présenté au grand public la CIRGL, son fonctionnement et ses missions principales, mettant un point d'orgue sur les perspectives concrètes en rapport avec le mandat du Président Félix Tshisekedi, qui, justement, à la faveur du 9ème Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement organisé dans la capitale congolaise, a succédé à son homologue angolais Joao Lourenço à la tête de cette organisation importante.

Dans son intervention, le Ministre Anzuluni a fait usage d'un parler sans équivoque, affirmant que ce mandat de la RDC, qui intervient dans un contexte régional complexe, accordera une importance particulière à l'épineuse question de la paix.

« Au cours du Neuvième Sommet ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CIRGL, la République Démocratique du Congo a accédé à la présidence de cette institution. Elle préside dès lors toutes ses instances intergouvernementales.

A cet effet, Son Excellence Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, est le nouveau Président en exercice pour un mandat de deux ans. Quant au Ministre en charge de l'Intégration Régionale de la République Démocratique du Congo, il préside le Comité Interministériel Régional pour un mandat également de deux ans... « A la différence d'autres institutions régionales, la CIRGL a l'avantage de réunir en son sein tous les pays africains qui sont directement ou indirectement liés aux conflits armés dans l'Est de notre pays », a indiqué le Ministre Anzuluni.

Pour ce membre du Gouvernement congolais, en prenant la tête de la CIRGL, la RDC écarte toute idée consistant à régler des comptes à des États membres de l'organisation, mais elle entend oeuvrer pour l'harmonie, la coopération et l'intégration économique régionale.

« il convient de noter avec intérêt que le fait de prendre les commandes de la CIRGL n'octroie pas à la RDC une clef magique pour mettre immédiatement fin à la crise sécuritaire dans l'Est du pays. La CIRGL est un cadre multilatéral. C'est l'ensemble des douze Etats qui la constituent. Il ne faudrait donc pas la confondre avec des considérations strictement bilatérales.

A la tête de la CIRGL, l'objectif de la RDC n'est pas de régler ses comptes mais plutôt de promouvoir et d'impulser, avec le soutien des autres Etats, un élan s'alignant davantage sur le Pacte qui trace clairement la voie vers une paix durable requérant l'intégration économique régionale », a-t-il explicité, dans son intervention, face à la presse.

Pour sa part, le Ministre Patrick Muyaya Katembwe a défendu avec fierté la détermination du Président Félix Tshisekedi à assumer avec une grande responsabilité ses fonctions à la CIRGL, pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement non seulement en RDC, mais dans l'ensemble de la région.