Congo-Kinshasa: Sur ordre du Chef de l'Etat - Belinda Luntadila Nzuzi, Présidente du CONOR-FECOFA, ramène les Léopards par vol spécial

18 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

A l'aéroport international de N'Djili, l'avion « AIR CONGO » transportant les Léopards de la RDC est arrivé hier, lundi 17 novembre 2025, à 11 heures du matin, accueilli par une foule en délire. La population kinoise a exprimé sa joie partout dans les artères de la capitale, et l'arrivée des joueurs a été suivie d'un véritable carnaval jusqu'au Stade des Martyrs.

La victoire des Léopards à Rabat contre le Nigeria (1-1, 4-3 aux tirs au but) n'est pas seulement un exploit sportif : elle a réveillé la fierté de tout un peuple. Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a bien compris et a ordonné ce vol spécial pour ramener nos héros à Kinshasa.

Sur ses instructions, la Présidente du CONOR-FECOFA, Me Belinda Luntadila Nzuzi, a accompagné l'équipe dans ce retour express, marquant un geste clair : le football congolais et les Léopards comptent pour le Chef de l'État.

Menés dès la 3ème minute par les Super Eagles, après un but de Frank Onyeka, les Congolais ont réagi avec courage grâce à Meschack Elia et se sont imposés aux tirs au but (4-3), avec l'arrêt décisif de Timothy Fayulu et le tir victorieux du capitaine Chancel Mbemba.

Comme le dit le peuple :

"Le Fimbu de nos Léopards a bien chicoté les Super Eagles du Nigeria."

Cette victoire ouvre la voie aux barrages intercontinentaux de mars 2026, mettant fin à 51 ans d'attente depuis 1974 pour que le Congo rêve à nouveau d'une Coupe du monde.

 

