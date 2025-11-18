Afrique: Africa investment forum - L'édition 2025 prévue du 26 au 28 novembre à Rabat

18 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Rabat, la capitale du Maroc accueille l'édition 2025 des Market days de l'Africa investment forum. Il est organisé par le groupe de la Banque africaine de développement et partenaires fondateurs de l'Aif : Afreximbank, Africa50, Africa Finance Corporation, Banque européenne d'investissement, Banque islamique de développement, Banque de développement de l'Afrique australe, Trade and Development Bank, Banque arabe pour le développement économique en Afrique.

«Les Market Days 2025 sont le rendez-vous incontournable des promoteurs de projets, des financiers, des gouvernements et des autres acteurs clés pour faire progresser les opportunités bancables et accélérer les transactions qui soutiennent la transformation économique de l'Afrique », renseigne la Bad dans un communiqué de presse.

Placée sur le thème « Combler le fossé : mobiliser les capitaux privés pour libérer le plein potentiel de l'Afrique », l'édition 2025 de l'Aif mettra en lumière des projets à fort impact et prêts pour l'investissement dans les infrastructures, l'énergie, l'agro-industrie et la numérisation, en mobilisant des capitaux et en accélérant la clôture des transactions.

