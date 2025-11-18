Afrique: COP30 - La 'Journée Sénégal' organisée ce mardi à Belém

18 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Gueye Diop, envoyé spécial au Brésil

La délégation sénégalaise à la COP30 organise, ce mardi 18 novembre 2025, la Journée Sénégal, une initiative portée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique pour valoriser les priorités climatiques du pays en marge des négociations officielles à Belém.

Tout au long de la journée, le Pavillon du Sénégal accueillera panels, rencontres techniques et échanges de haut niveau autour des grands chantiers stratégiques du pays : adaptation, financements climat, résilience côtière, transition énergétique, souveraineté climatique et innovation environnementale.

Cette journée vise également à renforcer la visibilité du Sénégal, à créer des passerelles avec les partenaires techniques et financiers et à rappeler l'urgence d'un soutien accru au Sahel face aux impacts du changement climatique.

