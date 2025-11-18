Congo-Brazzaville: Santé publique - Une plate-forme numérique pour la prise en charge des patients

La société Congo digital services a présenté le 15 novembre à Brazzaville, en partenariat avec la société téléphonique MTN Congo et la Mutuelle nationale des médecins du Congo (Munamec), la plate-forme numérique « Docteur santé » destinée à la prise de rendez-vous avec les médecins.

Une fois mise en oeuvre, cette plate-forme qui sera disponible sur Play store et Google va permettre à la population de pouvoir consulter rapidement les différents horaires des médecins afin de prendre des rendez-vous. Pour les médecins, elle leur permettra de gérer facilement la prise de rendez-vous en ayant toute une liste des patients à recevoir tout en planifiant leur calendrier.

« Les deux applications seront chargeables dont l'une sera réservée aux médecins et l'autre aux patients. Il s'agit de Docteur santé pour les patients et Docteur santé pro pour les médecins. Ces applications sont en cours de validation. Sur la plate-forme, ce sont les médecins qui paient un abonnement annuel et les patients paieront leurs consultations habituelles chez les médecins. Sur la plate-forme, il y aura les tarifs qui vont apparaître et chaque patient pourrait prendre un rendez-vous en sachant combien il va payer », a expliqué le directeur technique de Congo digital services, Stevie Tathy.

Le président de la Munamec, le Dr Jacques Silou, pense que cette application sera la bienvenue pour les propriétaires des cliniques et cabinets médicaux, concernant la traçabilité des facturations au quotidien. « Nous avons constaté que beaucoup de nos collègues médecins surtout les jeunes ne sont pas visibles pour avoir la patientèle. Nous avons adhéré à l'idée d'avoir une plate-forme digitale permettant à tout un chacun de pouvoir prendre rendez-vous là où il se trouve, dans une quelconque localité du pays, d'être consulté en tapant soit le nom du médecin, soit la spécialité dont tu as besoin, pourvu qu'il soit médecin. Il ne faut pas attendre de tomber malade pour aller voir le médecin », a-t-il indiqué.

Cette plate-forme numérique a été présentée en marge de l'assemblée générale élective du bureau interdépartemental de la Munamec Brazzaville. En effet, au terme du scrutin, le Dr Simone Loubienga a été réélu pour un nouveau mandat. Dirigeant les travaux, le président national de la Munamec, le Dr Jacques Silou, a rappelé que cette nouvelle équipe dirigeante va impulser la dynamique sur Brazzaville et toute la partie septentrionale du Congo. «C'est un nouveau bureau qui est très dynamique avec des médecins aguerris, dont la plupart sont des retraités ou vont aller à la retraite dans quelques années. Ce sont des médecins qui ont déjà une certaine expérience et la plupart sont des spécialistes. C'est donc une équipe dynamique, une nouvelle équipe qui va relancer la Munamec », a-t-il commenté.

Consciente de cette marque de confiance renouvelée, le Dr Simone Loubienga appelle les nouveaux médecins à adhérer à cette organisation. « L'adhésion est libre au niveau de la mutuelle et nous lançons un appel à tous les jeunes médecins qui viennent de sortir de nos écoles de formation d'intégrer la mutuelle pour impulser un sang nouveau afin que la santé du médecin soit au coeur du service que celui-ci peut rendre aux Congolais. Lorsque le médecin est en bonne santé, il prend bel et bien en charge aussi les malades qui lui seront adressés », a-t-elle lancé, précisant que la Munamec peut aussi faciliter l'intégration des jeunes médecins à l'Ordre national des médecins.

Créée officiellement le 6 juillet 2019, la Munamec s'était engagée, entre autres, à valoriser le bien-être social, promouvoir le travail des médecins en le mettant au centre de ses préoccupations. Le bureau interdépartemental de Brazzaville comprend le Pool, Brazzaville, les Plateaux, la Cuvette, la Cuvette-Ouest, la Sangha et la Likouala.