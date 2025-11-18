Gabon: Quatre trafiquants arrêtés avec 14 défenses d'éléphants à Makokou

La Direction Provinciale des Eaux et Forêts et la Police judiciaire de l'Ogooué-Ivindo, avec le soutien de l'ONG Conservation Justice, ont procédé le 12 novembre 2025 à l'arrestation de quatre présumés trafiquants d'ivoire en possession de 14 défenses d'éléphants à Makokou.

Les quatre indélicats, tous de nationalité gabonaise, ont été pris en flagrant délit de détention et tentative de vente illégale des 14 défenses d'éléphants. L'un des mis en cause est un récidiviste. Ce dernier a déjà fait l'objet d'une interpellation en 2019 et 2023 pour les mêmes motifs. Il a d'ailleurs été condamné à une peine de prison.

Les mis en cause ont été ensuite gardés à vue à la Police Judiciaire de Makokou en attendant leur déferrement devant le Procureur spécial.

Selon la loi gabonaise, les présumés trafiquants d'ivoire risquent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix (10) ans et une amende équivalente au quintuple de la valeur des produits saisis, conformément à l'article 390 du Code pénal.

Cette énième arrestation, menée dans le cadre d'une mission conjointe entre l'administration des Eaux et Forêts, la Police Judiciaire et l'ONG Conservation Justice, montre les efforts consentis par les autorités face à l'ampleur de la criminalité environnementale dans les forêts gabonaises où l'éléphant figure parmi les principales cibles des braconniers et trafiquants.

Alors que la COP 30 se déroule actuellement à Belém au Brésil et que les conséquences du dérèglement climatique deviennent sévères, la protection des forêts et de la faune sauvage devient un enjeu mondial partagé.

Monsieur Luc Mathot, le Directeur Exécutif de l'ONG Conservation Justice explique que "l'éléphant, par son rôle de jardinier des forêts, favorise la régénération naturelle et la croissance des arbres de gros diamètre et de forte densité. Il permet ainsi à la forêt de séquestrer des quantités beaucoup plus importantes de carbone".

On estime que chaque éléphant favorise ainsi chaque année la séquestration de quantités de gaz à effet de serre qui correspondent à ce que produisent une quarantaine de véhicules.

Hébergeant 95 000 individus d'éléphants et disposant d'une forêt qui couvre 88 % de son territoire, le Gabon devrait bénéficier de plus d'appuis techniques et financiers de la part des partenaires internationaux pour garantir la protection de ce patrimoine naturel national et international.