Madagascar: Fortes pluies - Des dégâts importants à Bongatsara

Les fortes pluies qui se sont abattues hier sur le sud d'Antananarivo ont provoqué des dégâts considérables.

La circulation sur la Route nationale (RN7), du côté de Bongatsara, a été perturbée après les intempéries. Des poteaux électriques se sont renversés sur la route.

« Le premier poteau est tombé sur un véhicule, brisant son pare-brise, tandis que les fils électriques se sont étalés sur la route. Le deuxième poteau a frôlé deux motards, qui ont été blessés et dont les motos ont été détruites. Un troisième poteau menace également de s'effondrer. Ces structures en bois ne résistent pas aux pluies intenses, qui les ont fragilisées », a expliqué Jeannot Radimy Andriamparany, président du fokontany Ambohibao, dans la commune de Bongatsara.

L'écroulement de ces poteaux a privé le quartier d'électricité dès le début de l'après-midi. « Nous attendons la Jirama, jusqu'à présent », a souligné Jeannot Radimy Andriamparany en début de soirée. La Jirama a précisé que, en raison du mauvais temps, de nombreuses pannes de courant sont constatées.

« Nos équipes sont sur le terrain pour rétablir l'électricité au plus vite », affirme-t-elle.

Outre les poteaux, les intempéries ont arraché des toits et fait tomber des panneaux, selon des témoignages. Deux maisons ont été endommagées, selon le fokontany.

Terrifiantes

« Il y a des fuites dans notre maison, car le toit s'est envolé. Nous essayons de le réparer », explique Njiva Rakotondrasoa, habitante du quartier dont la maison a été touchée. Elle dit avoir vu des toits d'autres maisons s'écraser à proximité de chez elle.

Les averses ont été terrifiantes, selon les habitants de Bongatsara. « Elles ont été accompagnées de pluie, de grêlons et de vents forts. Cela ressemblait à une tornade », témoigne Njiva Rakotondrasoa.

Selon la direction générale de la Météorologie, ces fortes pluies pourraient encore toucher les Hautes-Terres centrales et l'Est ce mardi 18 novembre. Une vigilance rouge a été émise hier pour plusieurs régions et districts, dont : Atsinanana, Alaotra Mangoro, Tsaratanana, Antananarivo Avarandrano, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Renivohitra, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana, Anjozorobe, Ambatolampy, Antanifotsy, Miarinarivo et Arivonimamo.