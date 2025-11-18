Afrique: Match amical - Les Barea dominent la Guinée Équatoriale

Les Barea se sont imposés 2-0 hier soir face à l'équipe nationale de la Guinée Équatoriale lors d'un match amical à Antalya, en Turquie.

Les Barea confirment leur suprématie. Les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins ont battu l'équipe de la Guinée équatoriale 2-0. Dans le cadre de la fenêtre FIFA, le match s'est déroulé à l'Emir Complexe à Antalya. Le technicien franco-portugais a aligné, puis fait tourner, presque les mêmes joueurs que lors des quatre dernières journées des éliminatoires pour la Coupe du monde en septembre et octobre.

Les deux buts malgaches ont été marqués dans la première demi-heure. L'ancien attaquant du club bulgare Lokomotiv Plovdiv, actuellement sans club, Johan N'Zi, a ouvert le score sur un tir puissant de loin, presque dans la lucarne du gardien Jésus Lazaro Owono. Le second but a été marqué par le défenseur central Eshan Kari, qui a dévié de la poitrine une balle centrée par l'attaquant du club roumain UTA Arad, Hakim Abdallah, à la suite d'un coup franc lancé par le capitaine Rayan Raveloson.

L'équipe de la Guinée Équatoriale a ensuite dominé les derniers quarts d'heure de la première période, mais les Barea ont résisté grâce au portier luxembourgeois Geordan Dupire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Préparation

Ce match servait de préparation à la Guinée Équatoriale pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, prévue du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. Madagascar, de son côté, prépare les éliminatoires de la CAN 2027, qui devraient commencer en septembre.

Les dernières rencontres entre Madagascar, classé 106e mondial et 23e en Afrique, et la Guinée Équatoriale, 99e mondial et 21e en Afrique, remontent à 2018 lors des qualifications à la CAN. Les Barea avaient gagné 1-0 au match aller le 13 octobre 2018 et 1-0 au retour le 16 octobre. Sept ans plus tôt, Madagascar s'était imposé 2-1 au match retour des qualifications au Mondial le 15 novembre 2011 après une défaite 0-2 à l'aller le 11 novembre.

La progression du classement de Madagascar est donc prévisible ce mois de novembre après cette victoire durant la trêve internationale.