Madagascar: Mission médicale - La gratuité des chirurgies attire des patients

L'ONG Médecins de l'Océan Indien (MOI) poursuit ses missions sanitaires à Madagascar. La 72e mission du MOI qui se tiendra à Morondava, du 27 novembre au 6 décembre, prévoit de mener plus de quinze mille prises en charge.

Sur place, différents types de soins gratuits seront dispensés, accompagnés de la distribution de repas pour les patients et les personnes qui sortent. Des formations destinées aux médecins locaux sont également prévues.

« Nous intervenons dans les zones où les soins sont les plus nécessaires. Les patients ne paient rien et bénéficient de spécialités rarement accessibles localement, telles que la cardiologie, l'ORL ou la dentisterie. Nous réalisons notamment des extractions dentaires, posons des prothèses dentaires et proposons des soins optiques », explique le Dr Firoze Koytcha, responsable du MOI, lors de la présentation de cette 72e mission à La City Ivandry, hier. Certaines personnes attendent ces missions pour pouvoir bénéficier d'interventions chirurgicales indispensables.

Formation

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette mission vise à prendre en charge plus de quinze mille patients. Comme à chaque édition, elle proposera des soins hospitaliers couvrant la chirurgie, l'ophtalmologie, l'optique, l'otorhinolaryngologie (ORL), la cardiologie, la gastro-entérologie et l'échographie. Une cinquantaine de professionnels de santé y participeront, parmi lesquels des chirurgiens, anesthésistes-réanimateurs, ophtalmologues, opticiens, spécialistes en ORL, gastro-entérologie, cardiologie, pédiatrie, échographie, ainsi que des médecins généralistes, chirurgiens-dentistes et prothésistes dentaires. Une antenne de chirurgie ambulatoire parcourra Morondava et ses environs.

Parallèlement aux soins, des campagnes d'hygiène bucco-dentaire seront menées dans les écoles primaires afin de prévenir les maladies dentaires chez les enfants. Les internes en médecine des hôpitaux de Morondava et les équipes soignantes locales bénéficieront également de formations post-universitaires pour renforcer leurs compétences.