Madagascar: Richard Randrianaivomahefa - « Le Mondial du Pain est déjà une avancée pour Madagascar »

Richard Randrianaivomahefa de Havila School révèle les défis et les réussites de la toute première participation malgache au Mondial du Pain, le 17 novembre.

Havila School d'Antananarivo a marqué l'histoire en représentant pour la première fois Madagascar à la 10e édition du Mondial du Pain à Nantes. Une avancée saluée comme « déjà très positive pour Madagascar » selon Richard Randrianaivomahefa, directeur administratif de l'école, rencontré lors de cette interview exclusive. Pour cette grande première, le pays se classe finalement 16e sur 19 participants, un résultat encourageant pour une délégation partie sans soutien financier officiel, hormis une partie du transport remboursée.

Richard Randrianaivomahefa, qui a lui-même été sur les lieux lors de la compétition, explique que cette première participation a été marquée par un incident technique majeur : une pâte conservée à 0 °C s'est retrouvée entre 15 et 18 °C, à la suite d'un dysfonctionnement signalé par un technicien français. L'équipe a dû repartir de zéro, un défi surmonté avec sang-froid et persévérance. Cette expérience leur a également permis de mieux comprendre l'importance du repos de la pâte, déterminant pour le goût, la texture et la qualité du produit final.

Précieuse occasion

La compétition elle-même s'est déroulée sous une pression intense. Dès la veille, l'équipe s'est consacrée à plus de deux heures et demie de préparation minutieuse.

Le jour des épreuves, le travail a débuté à quatre heures du matin et s'est poursuivi sans relâche jusqu'à midi, avant l'évaluation du jury portant sur le goût et la maîtrise technique. Cette immersion au coeur d'un concours exigeant a offert à la délégation une précieuse occasion d'apprentissage auprès des autres équipes internationales.

À l'issue du concours, Toavina Rainibenalahatra a été nommé ambassadeur du Pain pour Madagascar, une distinction inédite qui lui ouvrira des portes à l'international et facilitera la recherche de partenaires pour soutenir le développement de la filière boulangère malgache.

La délégation malgache était composée de Toavina Rainibenalahatra (candidat), Orlando Botsy Totoashley (assistant) et Toky Ramà Andriantsotohaimanantena (coach). Le trio a défendu un savoir-faire enraciné dans le terroir en présentant des créations élaborées à partir de farine de patate douce, de kobam-boanjo et d'autres ingrédients locaux, dans le souci de refléter la réalité malgache.

Créée par le chef Toky Andriantsotohaimanantena, Havila School oeuvre depuis plusieurs années à promouvoir le savoir-faire culinaire malgache. L'établissement encourage la recherche sur les produits locaux -- comme la farine de banane et divers ingrédients du terroir -- pour concevoir un pain authentiquement malgache et renforcer la place du pays ssur la scène gastronomique.